Papenburg. Der Papenburger AfD-Stadtratspolitiker und Vorsitzende der emsländischen Kreistagsfraktion, Jens Schmitz, hat sich von seinem umstrittenen „Meldeportal“ distanziert.

Es könne der Eindruck erweckt werden, dass auf der Plattform Lehrkräfte „denunziert“ werden sollen, erklärte Schmitz am Freitag in einer Pressemitteilung. „Leider ist es somit auch möglich, dass diesbezüglich so ein Portal von Schülern und Eltern missbraucht werden kann. Somit komme ich zu der Einsicht, dass ein ,Meldeportal‘ der falsche Weg ist“, schreibt Schmitz. Nach der Berichterstattung unserer Redaktion zu dem Thema habe er sich verstärkt Gedanken dazu gemacht. „Wenn ich einen Fehler erkenne, stehe ich auch dazu. Mir geht es nur um Information und nicht darum, jemanden zu denunzieren. Wir sind schließlich nicht die Stasi“, bekräftigte der AfD-Politiker im Gespräch mit unserer Redaktion. Gleichwohl sei er davon überzeugt, dass die Neutralität an Schulen zwingend einzuhalten sei.



Schmitz hatte im Dezember Schüler dazu aufgefordert, per E-Mail mitzuteilen, wenn Lehrer im Unterricht angeblich keine freie politische Meinungsäußerung zulassen und angeblich gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Die Aktion war auf scharfe Kritik gestoßen.

Wie Schmitz auf Nachfrage mitteilt, habe er einen Facebook-Eintrag mit einer vorläufigen E-Mail-Adresse bereits am 17. Dezember 2018 gelöscht, nachdem die AfD-Landtagsfraktion ihr ebenfalls stark umstrittenes Lehrerportal freigeschaltet hat. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nannte das Portal „widerlich“.

Schmitz begründet sein Vorgehen derweil auch mit „persönlicher Erfahrung aus meiner Schulzeit“. Zudem würde er sich nach eigenem Bekunden wünschen, dass auch AfD-Kommunalpolitiker in Schulen eingeladen werden, um beispielsweise „über die finanziellen und gesellschaftlichen Probleme hinsichtlich der Flüchtlingspolitik zu referieren“. Er wolle alle Schüler, Lehrer und Eltern zu einer kontroversen Debatte über politische und gesellschaftliche Themen ermutigen.