Aschendorf. Das Sporthaus Klahsen hegt Erweiterungspläne. Als Ansporn sieht das Unternehmen in Aschendorf einen Branchenpreis, den das Sporthaus erstmals gewonnen hat. Die Ausdehnungsabsichten sind für Geschäftsführer Jens Klahsen zugleich ein klares Standortbekenntnis.

„Für mich ist das wie eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen“, ordnet Klahsen die Auszeichnung im Gespräch mit unserer Redaktion ein. Dadurch würden sich für sein Unternehmen bei großen Herstellern weitere Türen öffnen. Bei dem jährlich ausgelobten Wettbewerb von SAZsport, einer Zeitung für den Sporthandel, hievten knapp 60 Lieferanten aus der Sportartikelindustrie den Aschendorfer Familienbetrieb in der Kategorie der Vollsortimenter mit der Gesamtnote 1,13 auf Rang eins. Topbewertungen gab es für die Kategorien Shop/Präsentation, Qualität des Personals und Preispolitik.

Sebastian Frey, Geschäftsführer der MTS Sportartikel Vertriebs GmbH aus Wolfratshausen bei München, zeigte sich in seiner Laudatio „immer wieder geplättet von Größe und Auswahl von Sport Klahsen – und das auf dem platten Land“. Zugleich sei Jens Klahsen einer der umtriebigsten Sporthändler, die er kenne, „immer mit neuen Ideen im Kopf und am Puls der Zeit“.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, will Klahsen sein Unternehmen, das seit 1999 im Gewerbegebiet an der Rheder Straße besteht und von wo aus es sich auch überregional einen Namen gemacht hat, weiter ausbauen. Wie Klahsen und sein Verkaufsleiter Thomas Höfte betonen, wird dringend mehr Platz benötigt. Nach ihren Worten reichen die jetzigen 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche nicht mehr aus – zum einen wegen der gestiegenen Produktvielfalt und zum anderen, um weitere Erlebnisbereiche zu schaffen, wie es das Unternehmen im 2011 angebauten Outdoor-Bereich getan hat, der allein 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst. Die Erweiterung vor acht Jahren inklusive Verbindung durch ein Café zu dem bisherigen Sporthaus war die bislang letzte in großem Stil.



„Ich muss Ware inszenieren können“, sagt Klahsen und verweist auf Beispiele vergleichbarer Sporthäuser, die ihre Verkaufsflächen auf bis zu 10 000 Quadratmeter erweitert hätten. Damit will sich Klahsen auch klar von der Konkurrenz durch den Onlinehandel abgrenzen.

Berghütte als Umkleide

Als Beispiel für mehr Erlebnischarakter nennt der Geschäftsführer für den Bereich Laufsport eine Laufbahn, mit -band und -analyse. Für Fußballer genüge es nicht mehr, einfach nur Trikotsätze aufzuhängen. Allein die Abteilung Fußball müsse man auf 600 Quadratmeter präsentieren. Was in anderen Bereichen (noch) fehlt, ist aus Sicht des Unternehmens im Outdoor-Sektor bereits erfolgreich umgesetzt. Der Bereich ist nicht nur mit viel Naturholz, Kletterwand und Holzhängebrücke gestaltet. Zudem dient eine Originalberghütte aus dem Zillertal als Umkleidekabine. Die Teststrecke für Wander- und Trekkingschuhe sei eine der längsten in Deutschland.

Auch wenn Klahsen, der das 1875 gegründete Familienunternehmen mit derzeit gut 70 Mitarbeitern (davon über die Hälfte Vollzeitbeschäftigte sowie fünf Auszubildende) in der fünften Generation führt, die konkreten Absichten auf Nachfrage noch nicht preisgibt, steht für ihn fest: „Wir müssen und werden etwas tun – und zwar hier vor Ort und keine Filialen aufbauen.“ Wer Einkaufserlebnisse mit Wohlfühlcharakter schaffen wolle, brauche Raum. „Dafür benötigt man mindestens 5000 Quadratmeter Event- und Verkaufsfläche“, so Klahsen.

Die Wurzeln des Unternehmens liegen wie die des sich gegenüber befindlichen Schuh- und Modehauses Klahsen im Aschendorfer Ortskern, wo Johannes Klahsen vor 144 Jahren einen Schuhmacher- und Einzelhandelsbetrieb gründete. Jens Klahsen kommt selbst aus der Schuhhandelsbranche. Im Sporthaus werden nach Unternehmensangaben mehr als 30 000 Paar Schuhe für den Sport- und Freizeitsektor angeboten.