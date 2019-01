Carl Joseph Giese

Der Schrift “Geschichte einer Familie aus Münster in Westfalen” zufolge wurde Carl Joseph Giese am 23. Juni 1761 in Rheine geboren. Er verstarb am 17. November 1839 in Papenburg. Er war zum kaiserlichen Notar bestellt worden, auch Steuerempfänger in Haselünne und Papenburg, später Kaufmann und Reeder in Papenburg. 1796 trat er der Schiffergilde bei.



In der Fehnkolonie heiratete Giese am 7. Juni 1791 Maria Theresia Grothaus (*23.7.1767, +23.12.1823). Die gebürtige Papenburgerin war die Tochter von Franz Adolf Grothaus aus Ramsloh bei Friesoythe, Fiskalprokurator und Freiherrrlicher von Landsbergischer Rentmeister, Buchhalter in Papenburg, und dessen Ehefrau Maria Alexandrina Dallmeyer aus Papenburg.

Das katholische Ehepaar hatte eine Tochter. Sie bekam den Vornamen Alexandrine Caroline (*27.12.1798, +15.6.1881). Die Familie bewohnte – wie erwähnt – das “Haus Papenborg.” Das Haus hinter der hölzernen Klappbrücke über den Hauptkanal war umzogen von drei Seiten einer 1682 angelegten Gräfte (Graben) und sah daher aus wie eine Wasserburg. Gärten und eine Allee verschönerten das Anwesen.

Gieses Tochter Alexandrine Caroline ehelichte am 15. April 1822 in Papenburg den Protestanten Johann Diedrich Lange (*um 1786 in Neustadt, +27.1.1856 in Papenburg). Lange war von Beruf medizinischer Assistenz-Wundarzt beim Königlichen hannoverschen Leibkürassier-Regiment. Aus der Ehe gingen die Töchter Johanna Theresia (*4.8.1823) und Charlotte Luise Josephine (*27.12.1824) sowie der Sohn Carl-Theodor (*24.12.1826, +10.6.1836) hervor. Charlotte Luise Josephine, für die der Großvater und ehemalige Maire zum Vornamensgeber wurde, verstarb bereits im Alter von neun Jahren.