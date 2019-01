Ab Montag, 7. Januar, werden Kanäle in Aschendorf und Herbrum vorgenommen. Symbolfoto: Rolf Haid dpa/lsw Bildfunk

Aschendorf. In den kommenden Wochen werden an verschiedenen Stellen in den Ortsteilen Aschendorf und Herbrum Kanalspülungen durchgeführt. Dabei könnte Wasser aus den Leitungen gedrückt werden, und es könnten Gerüche entstehen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 7. Januar.