Papenburg Auf einer Pinnwand aus Kork pflegt Tropenhelmuts Nachbarin Bini Pötter ihr ganz persönliches Meldeportal. Ganz große Pläne hegt sie zudem für den ersten Bad Papenburger Schauspielsommer mit internationalen Filmstars:

„Een Düvelsspill is dat mit de leidige Knalleree!“, schimpft Bini Pötter und dübelt einen neuen Briefkasten an die Nordwand ihres kleinen Häuschens. Hinter dem heimtückischen Anschlag in der Silvesternacht vermutet Bini militante Gegner ihres ganz persönlichen Meldeportals.

Dabei handelt es sich um eine jüngst installierte Pinnwand aus Kork, die in ihrer guten Stube für alle Anrainer des Hardy-Loppmann-Rings bei einer Tasse Tee jederzeit zugänglich sei. Auf der Meldeplattform tummeln sich bereits eine Vielzahl kleiner Zettel mit Namen und Vergehen einzelner Bad Papenburger. „Een verbrannt sien geel Sacken achter d’ Huus, Annern genehemigen sük vörmiddags all ’n Sööpke“, fasst Bini Pötter die nachbarschaftlichen Schandtaten zusammen. Die Idee, so muss die Stadträtin und Aktivistin zugeben, habe sie übrigens bei einem politischen Mitbewerber abgekupfert und kommt dabei nicht umhin, das Sprichwort vom blinden Huhn zu bemühen.

Als ich still und leise meine eigene Notiz mit dem Gekritzel „Grand Voyage Díner“ anpinnen will, entreißt Bini mir den Zettel, zerknüllt ihn und blickt mich strafend an. Dieser Art von Kritik müsse man mit offensiver Gangart begegnen, sagt sie und kramt ein Ledermäppchen hervor. Bini Pötter erklärt, wenn man Bad Papenburg endlich ins Rampenlicht des Steuerzahlerbundes rücken und der Stadt einen würdigen Platz im Buch „Die öffentliche Verschwendung“ verschaffen wolle, seien halbe Sachen und Laiendarsteller nicht weiter dienlich.

Dann entnimmt sie der Mappe einige handschriftliche Notizen und stellt mir ihre Pläne vor. Sie handeln vom ersten Bad Papenburger Schauspielsommer. Rund um das Papenbörger Huus soll die Entstehungsgeschichte unserer Ems-Metropole nachgestellt und professionell dargeboten werden. In die Rolle des Gründervaters Didi von Velen schlüpft dabei niemand geringeres als Tom Hanks. Die Darstellung seiner Gattin Katharina Sophie von Wendt übernimmt – nachdem Sandra Bullock abgesagt hat – die zehnmalige Bravo-Otto-Gewinnerin Uschi Glas. Mit einigen waghalsigen Stunts soll die Verleihung des Status’ einer Herrlichkeit an Papenburg durch Fürstbischof von Galen, gespielt von Gérard Depardieu, einen Höhepunkt der Inszenierung bekommen.

Die musikalische Untermalung des Spektakels wird plattdeutsche Elemente enthalten und von der irischen Band U2 eingespielt, die zur Premiere am 17. Juli sogar live auf der Van-Velen-Anlage zu sehen sein wird. Einziger Wermutstropfen ist laut Bini die taggleich beginnende Blumenschau, um deren Wahrnehmung sie sich ernsthaft Sorgen mache.

Ich komme aus dem Staunen kaum heraus und hege Bedenken. Doch angesprochen auf die möglicherweise exorbitant hohen Kosten für das beschauliche Bad Papenburg entgegnet Bini Pötter süffisant und gewohnt gelassen: „Laat ’n Koh kosten – wie hebben ja kien.“

*Helmut Tropen, eine Facebook-Kunstfigur des Papenburgers Achim Goldenstein, nimmt für unsere Zeitung an jedem ersten Samstag im Monat die Geschehnisse seiner geliebten Heimatstadt mit satirisch-spitzer Feder aufs Korn.