Papenburg. Seit Jahresbeginn ist das Entsorgungsunternehmen Remondis für die Abholung der gelben Säcke im Emsland zuständig. Zumindest in Teilen von Papenburg war es kein guter Start: Teilweise blieben die Säcke liegen.

In sozialen Netzwerken beschwerten sich Bürger darüber, dass seit Mittwoch die Säcke mit Verpackungsmüll vor den Häusern liegen. In Aschendorf blieben die Säcke beispielsweise in den Wohngebieten zwischen Emdener Straße und B70 liegen, während sie in den Straßen östlich der Emdener Straße entsorgt wurden.

Nach Angaben von Lesern gab es zudem Probleme an der Elisabethstraße, dem Wohngebiet Behnes Wiesen und dem Burenweg in Aschendorf, an der Boschstraße und am Stindtsweg am Untenende und am Grader Weg sowie der Straße Zum Verlaat am Obenende. Auch in Herbrum sollen sie Bürgern zufolge teilweise liegengeblieben sein.

Kein Fahrzeug ausgefallen

Eine Sprecherin der Firma Remondis, deren Hauptsitz sich in Lünen in Nordrhein-Westfalen befindet, nannte zwei Gründe, die für das Liegenbleiben der Säcke verantwortlich sind. In einigen Teilen des Stadtgebietes seien die Bürger von neuen Abfuhrzeiten überrascht worden. Die Remondis-Fahrzeuge fahren nämlich nicht nach der gleichen Reihenfolge wie die bisher zuständige Firma Augustin Entsorgung in Meppen. Da Remondis ab 6 Uhr morgens unterwegs ist, empfiehlt das Unternehmen, die Säcke bereits am Vorabend an die Straße zu legen, was viele Bürger am Neujahrstag (wohl auch wegen des stürmischen Wetters) nicht getan hatten.

Ein weiteres Problem sei die große Menge an Säcken gewesen, die von Remondis unterschätzt worden sei, gab die Sprecherin zu.

Dass es einen Fahrzeugausfall gegeben habe, wie es in sozialen Netzwerken hieß, verneinte die Sprecherin. Die Säcke werden bis spätestens Mitte nächster Woche nach entsorgt, können also an der Straße liegenbleiben. Sie empfiehlt, sich bei dem Unternehmen zu melden, damit auch definitiv jeder gelbe Sack noch abgeholt werde. Dazu wurden die kostenfreien Service-Rufnummer 0800/122 32 55 und die E-Mail-Adresse service.emsland@remondis.de eingerichtet.



Probleme auch in Lingen

Auch in der Stadt Lingen sind in Teilen des Stadtgebietes die gelben Säcke am Mittwoch nicht, wie im Abfuhrkalender vorgesehen, abgeholt worden. Dort sprach Remondis von einem technischen Problem mit der navigationsgestützten Tourenplanung.

Anzeige Anzeige

Derweil sucht die Firma Randstad, eine Zeitarbeitsfirma, über Inserate auf einen Kleinanzeigen-Portal im Internet nach Helfern für die Abholung der gelben Säcke. Das Personal wird dann an Remondis ausgeliehen. "Als Helfer fahren Sie auf dem Lkw mit und sammeln die gelben Säcke im Raum Papenburg ein. Gearbeitet wird von 6 Uhr bis etwa 14 Uhr", heißt es in dem Inserat.