Zur SPD in Papenburg: Unbequem bleiben

Papenburg. 100 Jahre SPD in Papenburg: Mit der Vorstellung der Festschrift hat der Ortsverein sein Jubiläumsjahr eingeläutet. Ein Kommentar.

Hart im Umgang, aber konstruktiv in der Sache: So präsentiert sich seit einigen Jahren die SPD in Papenburg. Eine „Anti-Haltung“ bei jedem Vorschlag des politischen Rivalen lässt sich jedenfalls nicht erkennen. Und das ist auch richtig.

Als derzeit zweitstärkste Fraktion im Rat kommt der SPD eine verantwortungsvolle Rolle zu. Es gilt, über Parteigrenzen hinweg Allianzen zu schmieden und Projekte zum Wohle der Fehnstadt voranzubringen.

Diese im positiven Sinne unbequeme Haltung sollte sich die Fraktion unbedingt erhalten, um entgegen dem Bundestrend der Partei nicht in der Wählergunst abzurutschen.

Dafür ist allerdings ein vertrauensvoller Umgang innerhalb des Ortsvereins notwendig. Dass kürzlich der jahrelange Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Papenburg, Peter Raske, aus offiziell unbekannten Gründen sein Amt niedergelegt hat, zeigt aber ein anderes Bild.

Das von Funktionsträgern der hiesigen SPD kurz vor Weihnachten verkündete Stillschweigen in dieser Angelegenheit gibt jedenfalls Spekulationen Platz und Raum, dass es innerhalb der Fraktion mächtig knirscht. Und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr.