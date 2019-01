Papenburg. „1919 bis 2019: 100 Jahre SPD Papenburg“ – mit der Vorstellung der Jubiläumsschrift hat am Donnerstag der Ortsverein der Sozialdemokraten sein Jubiläumsjahr anlässlich des 100-jährigen Bestehens eingeläutet. Ein Jahrhundert mit „stürmischen Zeiten und einem stetigen Auf und Ab“.

Das teilte bei der Präsentation der 200 Seiten starken Chronik in der Alten Drostei am Hauptkanal Ernst-Otto Sommerer mit. Er gehörte neben Peter Behrens, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, Peter Raske, Thomas Witolla und Wiebke Wacker zum fünfköpfigen Organisationsteam, das die Festschrift erstellt hat.

„Unser erstes Treffen hatten wir im November 2016. Im Monatsrhythmus haben wir dann versucht, die Geschichte der Papenburger SPD aufzuarbeiten“, so Behrens. Da es aber kein örtliches Partei- oder Stadtarchiv gebe und die digitale Archivierung recht jung ist, sei die Recherche nicht einfach gewesen. „Viel haben wir im Archiv der Ems-Zeitung gefunden“, berichtet Sommerer. Die Zeitungsbände unter dem Dach des Verlagsgebäudes am Stadtpark reichen bis in die 1880er-Jahre zurück. Einen Dank sprach er zudem dem Regionalhistoriker Dr. Helmut Lensing aus, der das Organisationsteam fundiert beraten habe.

Bis in die 1960er-Jahre hinein weise die Geschichte der Papenburger SPD allerdings Lücken auf und die Informationen seien relativ dürftig. „Deutlich wurde aber schon, dass die SPD hier Schwierigkeiten hatte, Fuß zu fassen“, erklärt Sommerer. Ab den 1970er-Jahren gebe es mehr Informationen über die Entwicklung des Ortsvereins in der Fehnstadt, der aktuell knapp 70 Mitglieder hat.



Die Festschrift, die nach seinen Worten auch etwas mit der Stadtgeschichte zu tun hat, greift Sommerer zufolge auch „stürmische Zeiten und ein stetiges Auf und Ab“ auf. „Wir stehen zu unserer Geschichte.“ Nach seinen Worten liegt die hiesige SPD bei Wahlen immer zwischen 20 und 25 Prozent. Hervor hob er zudem, dass Vorschläge der Sozialdemokraten zunächst generell gerne abgelehnt würden, um sie dann wenige Jahre später doch aufzugreifen. Als Beispiele nannte Ortsvorsitzender Behrens unter anderem den Ovalkreisel an der Russellstraße sowie den sogenannten Brügmann-Tunnel.

Chronologisch greift die Jubiläumsschrift die Geschichte der Papenburger SPD von 1918 bis 1933, während der Zeit des NS-Regimes, von 1945 bis 1972 und ab diesem Zeitpunkt ausführlicher bis heute auf. Auch die Ergebnisse einzelner Wahlen sind aufgeführt und die Papenburger SPD-Ratsmitglieder ab 1945 werden vorgestellt. Unter ihnen finden sich bekannte und zum Teil bereits verstorbene Größen wie Bruno Horn, langjähriger Leiter des Postamtes, Karl Hillers, Roland Seemann, Anton Schipmann oder Hartmut Bugiel.

Die 200 Seiten starke Chronik hat eine Auflage von 200 Exemplaren und kostet 20 Euro. Erhältlich ist sie unter anderem während der Jubiläumsveranstaltungen im Laufe des Jahres oder direkt beim Ortsvereinsvorsitzenden Peter Behrens. Dieser bedankt sich für eine „akribische Arbeit“ beim Organisationsteam. „Es macht einfach Spaß, das Ding zu lesen.“



Anzeige Anzeige

Die jetzt erreichten 100 Jahre sind für Behrens gleichwohl kein Grund, sich auszuruhen. „Vielmehr ist es eine Verpflichtung, weiter an Zukunftsprojekten zu arbeiten.“ Wie auch alle anderen Parteien stehe die SPD immer wieder vor den Herausforderungen einer Erneuerung. „Wir als Ortsverein sind uns aber sicher, dass das Fundament dafür gut gelegt ist und die Sozialdemokratie in Papenburg den zukünftigen Anforderungen mehr als gewachsen ist.“