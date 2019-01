Papenburg. In den Falschgeld-Prozess am Amtsgericht Papenburg ist am Donnerstag augenscheinlich nur wenig Bewegung gekommen. Die Herkunft der Blüten liegt weiter im Dunkeln.

Verblüffendste Erkenntnis für Verfahrensbeobachter: Der Großonkel der Angeklagten aus Bremen, von dem diese falsche 50-Euro-Noten erhalten haben will und der womöglich als Zeuge geladen werden sollte, kann nicht mehr befragt werden. Der 89-Jährige ist verstorben – und zwar bereits vor fast einem Jahr. Die Angeklagte will davon jedoch erst am Donnerstag erfahren haben.



Von den sechs Polizeibeamten, die zum zweiten Verhandlungstermin als Zeugen geladen waren, erschienen vier. Einer hatte sich krank gemeldet, den anderen die Ladung wegen einer Namensverwechslung nicht rechtzeitig erreicht. Die Aussagen der Zeugen untermauerten im Wesentlichen den bisherigen Sachverhalt.

Die beiden Angeklagten, neben der 25-Jährigen aus dem Landkreis Leer ein 34 Jahre alter Mann aus dem nördlichen Emsland, sollen bewusst falsche Fuffziger in Umlauf gebracht haben. Ihnen wird zur Last gelegt, im Dezember 2017 eine Taxifahrt von Surwold zum Bahnhof Leer sowie einen Einkauf in einem Supermarkt in Bremen vorsätzlich mit Falschgeld bezahlt zu haben. Die Angeklagten bestreiten eine Absicht. Sie beteuern, nichts davon gewusst zu haben, dass es sich bei den insgesamt neun zur Rede stehenden 50-Euro-Noten um Falschgeld handelt. Die Angeklagte will das Geld von ihrem Großonkel als Gegenleistung für die Pflege ihrer Oma bekommen haben.

Bei den Zeugenaussagen der Polizisten ging es hauptsächlich um den Ablauf des Geschehens bei dem Supermarkt-Einkauf. Einer Kassierin war ein 50-Euro-Schein, mit dem die Angeklagte bezahlen wollte, merkwürdig vorgekommen. Sie hatte daraufhin den Ladendetektiv hinzugerufen, der die Polizei verständigte. Zwei Beamtinnen sagten aus, dass sie bei der Durchsuchung der 25-Jährigen einen weiteren falschen Fuffziger entdeckten. Währenddessen steckte sich der Mitangeklagte die verbliebenen fünf Scheine – die beiden ersten waren für die Taxifahrt draufgegangen – in einen Socken. Dort wurde es bei einer späteren Durchsuchung gefunden.

Das sei eine Kurzschlusshandlung gewesen, antwortete der 34-Jährige auf die Frage von Amtsgerichtsdirektor Gerhard Többen, warum er das Geld der Polizei beim Verhör nicht sofort herausgegeben habe. „Ich hatte die falsche Hoffnung, dass es unentdeckt bleibt“, sagte der Angeklagte. Dass es sich bei dem Geld um Blüten handeln könnte, sei ihm erst bewusst geworden, nachdem sich die 50-Euro-Scheine der Angeklagten als falsch herausgestellt hätten.

Többen ließ durchblicken, dass er weiter starke Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Angeklagten hat. Das machte er insbesondere am „Gesamtverhalten“ der 25-Jährigen fest, die auch am zweiten Verhandlungstag mehrfach patzige Antworten gab. In dieses Bild passt die Aussage einer Polizistin, wonach die Beschuldigte sich wiederholt unkooperativ gezeigt habe.

Was die Herkunft von Falschgeld grundsätzlich betrifft, erklärte der Staatsanwalt, dass die in großem Stil in Italien von der Mafia oder von organisierten Banden in den Niederlanden hergestellt würden. Bestellen könne man die Blüten im sogenannten Darknet im Internet - inklusive Anleitung, mit der sich die Falschgeldvorlagen zuhause zusammenbasteln ließen.

Das Verfahren wird am Donnerstag, 24. Januar 2019, um 13 Uhr fortgesetzt. Dann sollen die beiden verbliebenen Polizeibeamten als Zeugen gehört werden.