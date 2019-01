Papenburg. Das erste Wochenende des Jahres startet sportlich im nördlichen Emsland. Es gibt aber auch Neujahrskonzerte, Theater und ein Neujahrsempfang.

Das Blasorchester der Realschule Aschendorf lädt am Samstag, 5. Januar 2019, um 19.30 Uhr zu einem Neujahrskonzert in der St.-Amandus-Kirche in Aschendorf ein. Das teilte der Verein zur Förderung des Orchesters mit. Vor Ort kann außerdem die neue CD des Orchesters „Symphonic Sounds aus Aschendorf“ und andere Veröffentlichungen gekauft werden. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.

Prager Musiker in Sögel

Der Kulturkreis Clemenswerth in Sögel lädt zu seinem Neujahrskonzert am Samstag, 5. Januar, um 17 Uhr in die Aula des Hümmling-Gymnasiums ein. Die Smetana Philharmonie Prag, gegründet im Jahr 2004, ist nach Angaben des Kulturkreises zum ersten Mal zu Gast in Sögel. Ihre Musiker stellten eigenen Angaben zufolge „eine Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan“ dar. Ihr Chefdirigent Hans Richter habe mit dem Orchester schon große Erfolge eingespielt. In dem Konzert in Sögel wird besonders des 200. Geburtstags von Jacques Offenbach (1819–1880) gedacht, der als der Erfinder der Operette gilt. Des Weiteren wird Musik von Johann Strauß (Sohn), Antonin Dvorák, Bedrich Smetana und Franz Lehár zu hören sein. Auftreten werden auch die Mezzosopranistin Denisa Neubarthova und der Tenor Dong-Seok. Mitglieder des Kulturkreises zahlen 23 Euro pro Ticket, Nichtmitglieder 27 Euro und Schüler 10 Euro.

Theater in Renkenberge

„Glück braucht keinen Marschbefehl“ heißt die Komödie, die am Freitag, 4. Januar, um 20 Uhr im Gemeindehaus Renkenberge Premiere feiert. Einstudiert hat den Dreiakter, der in einer Wohngemeinschaft (WG) spielt, die Theatergruppe der Landjugend Renkenberge: In der WG leben der angehende Historiker Martin Treugut, die Sozialpädagogin Frauke-Marie Möhrenschläger, der selbstständige Softwareentwickler Gregor Koslowski und Rocky, ein Gitarrist. Ein Stockwerk über der WG wohnt Rita Milkenstroh, die ebenfalls gelegentlich in der Runde zu finden ist. Alles läuft gut. Mit der Ruhe und Harmonie ist es schlagartig vorbei, als Wanda, die Medizin studieren will, in das letzte freie Zimmer einzieht. Die Aufführungstermine im Gemeindehaus Renkenberge: Freitag, 4. Januar, 16 Uhr (Kindervorstellung ), 20 Uhr (Premiere); Samstag, 5. Januar, 20 Uhr (mit Tanz); Sonntag, 6. Januar, 18 Uhr.

Fußballturnier in Dörpen

Mit der mittlerweile 20. Auflage des vom SV Blau-Weiß Dörpen ausgerichtetem Neujahrsturniers startet in der Samtgemeinde Dörpen das Fußballjahr 2019. Von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. Januar treten insgesamt 59 Mannschaften und Firmen um diverse Trophäen in der Großraumsporthalle im Schulzentrum Dörpen an. Während der drei Tage finden insgesamt sieben Turniere, davon vier Jugendturniere, statt. Den Auftakt machen die D-Jugendlichen am Freitag, 4. Januar. Das Turnier beginnt um 12.15 Uhr. Nach dem Nachwuchs folgt das Firmen- und Behördenturnier (ab 17 Uhr). Am Samstag, 5. Januar, kicken die E-Junioren (9 Uhr) und F-Junioren (14 Uhr) um Pokale, bevor es am Abend zum Samtgemeinde-Pokal der 2. Herren-Mannschaften (19 Uhr) kommt. Den letzten Turniertag, 6. Januar, eröffnen die Mini-Kicker um 9 Uhr, bevor es um den Samtgemeinde-Pokal der 1. Herren (13.30 Uhr) geht. Der Gastgeber von BW Dörpen schickt dabei die zweite Mannschaft ins Rennen. Das Teilnehmerfeld komplettieren die Teams vom SuS Lehe, SV Neubörger, FC Neulehe, Viktoria Ahlen-Steinbild, SG Walchum/Hasselbrock, SV Wippingen, Grün-Weiß Dersum und Rot-Weiß Heede. Gespielt wird über die gesamte Hallenbreite, zudem werden den Organisatoren zufolge hinter den Toren Banden aufgestellt. Dadurch soll sich ein schnelleres Spiel ohne größere Pausen entwickeln. Bei jedem Turnier werden darüber hinaus der beste Spieler und der beste Torwart gekürt.

Fußball auch in Esterwegen

Am Sonntag, 6. Januar, findet der Nordhümmling-Cup in der Sporthalle Esterwegen statt. Ab 14 Uhr messen sich die ersten Herrenmannschaften des Nordhümmlings. Neben dem Titelverteidiger SV Esterwegen nehmen die Mannschaften aus Bockhorst, Hilkenbrook, Breddenberg und Surwold teil. Die Siegerehrung um den begehrten Wanderpokal nimmt der Samtgemeindebürgermeister Christoph Hüntelmann vor. Diese ist gegen 17 Uhr vorgesehen.

Neujahrsempfang in Sögel

Zu einem Neujahrsempfang lädt die Gemeinde Sögel am Sonntag, 6. Januar, ab 11.30 Uhr in das Heimathaus der Hümmlinggemeinde ein. Wie die Verwaltung mitteilt, sollen außer einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2018 und einem Ausblick auf das neue Jahr die Begegnung und das gemeinsame Gespräch im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Wie es von der Verwaltung weiter heißt, ist außer den Repräsentanten der Sögeler Vereine auch die gesamte Bevölkerung eingeladen.

Party im Limit

Die Diskothek Limit in Ihrhove startet am Freitag, 4. Januar, eine „Welcome 2019-Party“. Am Samstag heißt das Motto „Indie Night“. Beide Abende starten um 23 Uhr.