Papenburg/Völlen. Die Polizei sucht weiterhin fieberhaft in Westoverledingen-Völlen und Papenburg nach einer 78-Jährigen, die seit dem Neujahrstag als verschwunden gilt. Nun soll ein Spezialboot bei der Suche helfen.

"Die Wasserschutzpolizei hat ein spezielles Suchboot angefordert, mit dem nach der Vermissten Ausschau gehalten werden soll. Es kann aus Kapazitätsgründen allerdings erst am kommenden Montag in der Region sein", sagte Heike Rogner , Sprecherin der Polizeiinspektion Leer/Emden , auf Anfrage.

Wie berichtet, hatten Angehörige aus Westoverledingen-Völlen sie am Neujahrstag mittags als vermisst gemeldet. Sie ist an Diabetes erkrankt und benötigt dringend lebensnotwendige Medikamente. Bereits am Mittwoch hatte die Wasserschutzpolizei vergeblich nach der 78-Jährigen gesucht, unter anderem im Bereich der Seeschleuse und der Meyer Werft in Papenburg. Die Suche nach der Seniorin blieb auch bis Donnerstagnachmittag erfolglos. Zum Beispiel sei die Befragung von Angehörigen und Bekannten fortgesetzt worden, berichtet die Sprecherin.

Im Bereich der Seeschleuse in Papenburg

Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass sich die Frau von Völlen aus zu Fuß in Richtung Papenburg, und zwar zur Seeschleuse beziehungsweise des Emsdeiches, bewegt hat. Deshalb soll das Spezialboot am Montag auch vornehmlich in diesem Bereich suchen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, kurze graue Haare, kräftigere Gestalt, Brillenträgerin. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine braune Steppjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe.

Wer Hinweise zu ihrem Verbleib machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, zum Beispiel In Leer unter Telefon 0491/976900 oder in Papenburg unter 04961/9260.