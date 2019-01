Papenburg. Drei Jahre mit knapp 150 Teilnehmerinnen an 25 Seminaren, zehn Firmenschulungen sowie viele Einzel- und Teamcoachings und Beratungen – das sind die Fakten des Förderprojektes „Chancen nutzen – sich weiterbilden“, das die Volkshochschule (VHS) Papenburg jetzt abgeschlossen hat.

Ziel der Veranstaltungsangebote war es, die beruflichen Aufstiegschancen von Frauen in Unternehmen in der Region zu fördern. Das teilte die VHS mit. Projektleiterin Franziska Hähnlein freute sich bei der Abschlussveranstaltung in Papenburg über die „durchweg positiven Resonanzen der Teilnehmerinnen und aus den Unternehmen“. Es sei gelungen mit Seminaren vom Selbstmanagement, Persönlichkeits- über Kommunikations- bis hin zum Laufsteg-Training „den Mut bei vielen Teilnehmerinnen herauszukitzeln, sich mit ihren Kompetenzen voller Selbstvertrauen zu präsentieren“. Viele Frauen seien über sich hinausgewachsen und hätten zwischenzeitlich mit einer Mischung aus Offenheit, Vertrauen und Mut beruflich die nächsten Schritte gemacht und sich der Verantwortung erfolgreich gestellt. „Es ist so gelungen, Frauen als Fach- und Führungskräfte gezielt zu fördern, und wir hoffen, dass wir in Kürze den Zuschlag für ein weiteres Projekt bekommen.“ Ein Antrag beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales sei gestellt.

Gleichbehandlung keine Selbstverständlichkeit

Zufrieden ist auch Carsten Röttgers, Vorsitzender des Wirtschaftsforums Papenburg. Der Zusammenschluss von Firmen aus der Kanalstadt hatte die Bildungsreihe als Kooperationspartner unterstützt. Zunächst habe es ihm zu denken gegeben, dass es eine durch ein Ministerium geförderte Seminarreihe gebe, bei der die Förderung von Frauen im Beruf betont werden müsse. „Ich dachte, dass die Gleichbehandlung in Zeiten des Fachkräftemangels eine Selbstverständlichkeit ist, aber in manchen Chefetagen scheinen die Uhren noch anders zu ticken“, so Röttgers. Er selbst habe – wie auch viele andere Mitglieder des Wirtschaftsforums – an mehreren Seminaren teilgenommen. Sein Fazit: „Die Vielfalt und Qualität der Seminare, Schulungen, Coachings und Veranstaltungen hat mich überzeugt. Ob Gründer, Nachwuchsführungskraft oder erfahrener Chef – für jeden war etwas dabei.“ Er hoffe, dass die VHS bei der Beantragung eines Folgeprojektes erfolgreich sei, denn „für mich sind diese Projekte ein kleiner und durchaus wichtiger Mosaikstein für die Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes.“