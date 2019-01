Den Sieg bei der Kreismeisterschaft im Schulschach der Grundschulen sicherte sich ein Team der Aschendorfer Amandusschule. Die Grundschüler qualifizierten sich damit für das Unterbezirksfinale. Foto: Michael Sterk

stmi Papenburg. Das Team der Aschendorfer Amandusschule hat bei der Kreismeisterschaft im Schulschach der Grundschulen den ersten Platz belegt. Bei dem Wettbewerb in der Kirchschule in Papenburg traten 17 Teams aus sieben Grundschulen gegeneinander an.