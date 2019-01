Papenburg. Im Kino Papenburg startet am Samstag, 5. Januar, der Animationsfilm „Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld“. Die VHS-Filmrolle zeigt in der neuen Kinowoche den Krimi „Das krumme Haus“.

In Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld rast ein brennender Öl-Truck auf den Ort Pontypandy zu, doch Feuerwehrmann Sam kann das außer Kontrolle geratene Fahrzeug in letzter Sekunde stoppen. Sarah und Mandy haben alles gefilmt und als sie ihr Video auf ihre Website, Pontypandy Planet Online, stellen, geht es viral. Daraufhin tritt der Regisseur Don Sledgehammer an Sam heran und will unbedingt, dass der Held in seinem neuen Film als Hauptdarsteller mitspielt. Doch der neidische Filmkollege Flex Dexter macht Sam das Leben schwer.

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 7., und Mittwoch, 9. Januar, jeweils um 17 und 20 Uhr den Kriminalfilm nach einem Roman von Agatha Christi Das krumme Haus: Der junge Privatdetektiv Charles Heyward (Max Irons) war vor einigen Jahren mit Sophia (Stefanie Martini) verlobt, einem Mädchen aus gutem Hause. Als er nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hause zurückkehrt und endlich offiziell um Sophias Hand anhalten will, hört er davon, dass Aristide Leonides, der geliebte Großvater seiner Geliebten, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Die völlig verstörte Sophia will nicht eher heiraten, bevor der Mörder gefunden ist, also beginnt Charles auf eigene Faust zu ermitteln.