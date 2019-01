Über den Einzug von Mehrwegbechern im BBS-Schulkiosk freuen sich (von links) Peter Peters, Julian Kontermann, Malte Röben, Bernd Reiners, Matthias Margraf, Sibylle Meyer und Anno Immenga. Foto: BBS Papenburg

pm/gs Papenburg. Der „Eine-Welt-Kiosk“ an den Berufsbildenden Schulen Papenburg geht beim Fairen Handel den nächsten Schritt. An dem Kiosk wird ein Pfand-Mehrwegbecher, der so genannte Fair-Cup eingeführt. Das Beispiel soll auch in Betrieben Schule machen.