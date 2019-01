Papenburg. Viele Spender haben sich an der Wunschzettelaktion „Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder“ im nördlichen Emsland beteiligt. Allein in Papenburg freuten sich 820 bedürftige Kinder über Geschenke zum Weihnachtsfest.

Die Aktion des Caritasverbandes für den Landkreis Emsland, des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SKFM) Papenburg sowie des Kinderschutzbundes Papenburg-Aschendorf habe sich den Organisatoren zufolge erneut einer starken Unterstützung erfreut. Außer in Papenburg wurden auch in Werlte, Sögel und Esterwegen dank vieler Spender zahlreiche Weihnachtswünsche erfüllt.

„Fest der Emotionen“

„Wir haben es erneut geschafft, alle Weihnachtswünsche zu erfüllen. Kein Kind ging leer aus“, so Gabriele Middendorf von der Caritas-Beratungsstelle Papenburg und fügt an. „Weihnachten ist das Fest der Emotionen. Wir möchten uns bei allen Helfern und Spendern herzlich bedanken.“ Nach ihren Worten sei es beachtlich, dass Spender und Helfer auch Menschen mit Kindern im Blick hätten, denen es nicht so gut gehe.

In den Wochen vor dem Weihnachtsfest hatten bedürftige Familien die Möglichkeit, für ihre Kinder Wunschzettel in den sozialen Kaufhäusern und Tafelausgabestellen sowie beim Kinderschutzbund und den Caritas-Beratungsstellen und im Familienzentrum St. Elisabeth Dörpen abzuholen. Die Aktion wurde auch von den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden im Altkreis Aschendorf-Hümmling unterstützt. Die Geschenke haben nach Angaben der Caritas einen Wert zwischen 15 und 25 Euro.