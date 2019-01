Papenburg. Einen unruhigen Jahreswechsel wie seit Jahren nicht bilanziert Papenburgs Stadtbrandmeister Josef Pieper nach gleich mehreren Großeinsätzen an Silvester und Neujahr. Den Schaden nach dem Wohnhausbrand "An der Beeke" beziffert die Polizei auf gut 300.000 Euro. Ein dickes Lob für die Einsatzkräfte gab es am Mittwoch von Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU).

"Wir sind den Feuerwehrleuten unserer Stadt zu großem Dank verpflichtet“, erklärt Bechtluft in einer Pressemitteilung der Stadt. „Während die Bürger und Gäste unserer Stadt den Jahreswechsel feiern konnten, waren die Kameraden der Papenburger Feuerwehr fast dauerhaft im Einsatz, zum Schutz und für die Sicherheit in unserer Stadt – und das alles ehrenamtlich.“ Gerade diese hervorragenden Leistungen der Feuerwehr in den vergangenen Tagen habe wieder deutlich gezeigt, wie froh und glücklich die Stadt über ihre Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen sein könne. „Die Feuerwehr stellt den Brandschutz und die Gefahrenabwehr sicher – gerade auch an den Feiertagen. Diese Leistungen dürfen uns mit Dankbarkeit und Stolz erfüllen.“

Silvester im Feuerwehrhaus

Wie ernst die Einsatzkräfte im Stadtgebiet ihr Ehrenamt nehmen, zeigt ein Beispiel der Feuerwehr Obenende. Dort hatten sich einige Kameraden nicht nur bereit erklärt, die Wachbereitschaft für die Silvesternacht zu übernehmen. Sie entschlossen sich, den letzten Abend des Jahres direkt im Feuerwehrhaus zu verbringen, um im Fall des Falles gleich ein Fahrzeug besetzen zu können. Für dieses Engagement gab es im sozialen Netzwerk Facebook viel Lob.

Die Obenender waren wie die beiden anderen Papenburger Feuerwehren (Untenende und Aschendorf) zur Stelle, als kurz nach Mitternacht am Neujahrsmorgen im Wohngebiet "Behnes Wiesen" ein Carport eines Einfamilienhauses an der Straße "An der Beeke" in Brand geriet. Wie berichtet, griffen die Flammen rasch auf Dachstuhl und Obergeschoss des Hauses über. Das Gebäude ist unbewohnbar.













Die Polizei beziffert den Schaden nach dem Brand auf gut 300.000 Euro. Was die mögliche Ursache betrifft, wird nach Angaben eines Sprechers geprüft, inwieweit sich Zeugenangaben bestätigen lassen, wonach brennende Feuerwerkskörper auf dem Kunststoffdach des Carports gelandet sind, die das Feuer ausgelöst haben könnten. Verletzt wurde niemand.

Stadtbrandmeister Pieper zufolge waren bei der Bekämpfung des Feuers alle drei Papenburger Ortsfeuerwehren mit rund 80 Kameraden und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Ortsfeuerwehr aus Völlenerfehn, "die uns mit Atemschutzgeräte-Trägern geholfen hat", so Pieper.

Brand flammt erneut auf

Wie der Stadtbrandmeister weiter berichtet, waren alle drei Feuerwehren an Neujahr an gleicher Stelle noch einmal bis Mittag im Einsatz. „Nachdem wir den Brand in der Nacht zunächst gelöscht hatten, sind am Morgen des Neujahrstags Flammen aus einem Glutnest geschlagen", erklärt Pieper. Auf Facebook beschwerten sich derweil Anwohner über Schaulustige.

Bereits am letzten Tag des alten Jahres hatte ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Rheiderlandstraße/Gutshofstraße den Feuerwehren Untenende und Aschendorf einen ersten Großeinsatz beschert. Bei dem Unglück war ein schwarzer Renault Berlingo mit zwei Insassen von einem weißen Kleinwagen gerammt worden. Dessen 49-jähriger Fahrer aus Papenburg wurde bei dem Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt, das Wrack seines Wagens in einen Vorgarten geschleudert. "Wir mussten ihn aus dem Fahrzeug schneiden. Er hat bei dem Unfall schwerste Verletzungen erlitten", berichtet Pieper. Der Gesundheitszustand des Mannes, der ins Papenburger Marien-Hospital gebracht wurde, sei unverändert, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Nachfrage.









Der 54 Jahre alte Fahrer des anderen Autos aus Neubörger und seine 50-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Offenbar hatte der 49-jährige Autofahrer, der auf der Rheiderlandstraße unterwegs war, eine rote Ampel übersehen. In diesem Moment überquerte der Renault auf der Gutshofstraße die Kreuzung in Richtung Aschendorfermoor/Neulehe.









Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten waren rund 50 Kameraden der beiden Feuerwehren gut zwei Stunden im Einsatz. Die Kreuzung war während dieser Zeit voll gesperrt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 20.000 Euro.