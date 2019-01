gs/mmo Papenburg/Sögel. Anders als in den vergangenen beiden Jahren ließ das Neujahrsbaby im nördlichen Emsland am Dienstag auf sich warten. In den beiden Krankenhäusern in Sögel und Papenburg sind 2018 deutlich weniger Kinder zur Welt gekommen als im Jahr davor.

Über das gesamte Jahr 2018 sind nach Auskunft der Klinik in Sögel 505 Kinder geboren worden. (503 Einzelgeburten und eine Zwillingsgeburt). Das macht einen Rückgang von 18 Kindern im Vergleich zum Vorjahr. Der Geburtenrekord aus Sögel stammt aus dem Jahr 2016. Damals wurden in der Hümmlinggemeinde erstmals innerhalb eines Jahres mehr als 500 Babys geboren, genauer gesagt waren es 538.

Deutlich weniger Geburten als noch in 2017 verzeichnete das Marien-Hospital in Papenburg. 2018 kamen insgesamt 551 Kinder zur Welt (543 Einzel- und vier Zwillingsgeburten). Im Jahr davor waren es 633 Kinder, die das Licht der Welt erblickten (minus 82). Die Gesamtzahl im nördlichen Emsland ist damit im abgelaufenen Jahr um genau 100 Kinder von 1156 auf 1056 gesunken. In den 1980er-Jahren waren allein in Papenburg Zahlen von rund 800 Neugeborenen pro Jahr keine Seltenheit.

Wie zu Neujahr 2016

An Neujahr blieb es in Kreißsälen beider Krankenhäuser bis zum frühen Abend ruhig. Zuletzt konnte 2016 weder im Marien-Hospital noch im Hümmling-Hospital ein Neugeborenes registriert werden. Anders als in Sögel wurde die Neugeborenenstatistik in Papenburg am letzten Tag des alten Jahres aber noch aufgestockt. Und das war alles andere als geplant.

Denn ganze 14 Tage früher als errechnet, machte sich an Silvester die kleine Luna Stubbe aus Rhede noch im Jahr 2018 auf den Weg. Als bei ihrer Mutter Silke (35) am späten Nachmittag die Wehen einsetzen, wirft die Familie ihre Pläne für den Jahreswechsel kurzerhand über den Haufen. Anstatt zum Raclette-Essen mit Freunden kutschiert Vater Andreas (36) seine Frau ins Marien-Hospital. Söhnchen Leon (2) kommt zum Silvester feiern und Übernachten bei Verwandten unter.

„Wir haben damit nicht unbedingt gerechnet. Und plötzlich ging alles ganz schnell“, sagt Silke Stubbe im Gespräch mit unserer Redaktion. Knapp zwei Stunden, nachdem die Wehen eingesetzt haben, erblickt Luna das Licht der Welt. Als Geburtszeitpunkt ist 19.28 Uhr dokumentiert. Die Länge beträgt 52 Zentimeter, das Gewicht 3480 Gramm. Besonderes Merkmal des Mädchens ist dichtes dunkles Haar. „Das war bei Leon auch schon so“, erinnert sich Silke Stubbe.

Die Nacht zu Neujahr verbringen Mutter und Vater im Familienzimmer des Krankenhauses. „Das ist eine gute Sache“, meint Andreas Stubbe. Überhaupt sei die Betreuung in der geburtshilflichen Abteilung „super“, betont Silke Stubbe auf Nachfrage. Der Lärm durch Feuerwerk in der Neujahrsnacht habe sich in Grenzen gehalten.

Erstes Baby aus Lingen

Ob Leon eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder bekommen würde, war bis zuletzt unklar. „Wir wollten es vorher nicht wissen“, sagt die Mutter. Die Familie habe sich den Überraschungseffekt nicht nehmen lassen wollen.

Als gar nicht so einfach habe sich die Namenssuche für den jüngsten Familienzuwachs erwiesen. „Aber als wir die Auswahl getroffen haben, waren wir uns schnell einig“, so Silke Stubbe.

Das erste Kind, das im neuen Jahr im Emsland geboren wurde, heißt Paul Gerasimow. Der Junge erblickte in der Neujahrsnacht um 2.52 Uhr im Bonifatius-Hospital in Lingen das Licht der Welt.