Papenburg. Am Montag, 7. Januar 2019, startet die Papenburger VHS-Filmrolle mit ihrem neuen Quartalsprogramm. Bis Ende März sind zwölf Filme im Angebot. Die Aufführungen finden wöchentlich (montags und mittwochs) im Papenburger Kino statt. Die Nachmittagsvorführungen beginnen um 17 Uhr, die Abendvorstellungen um 20 Uhr.

Den Anfang des neuen Programms bildet am 7. und 9. Januar Das krumme Haus, ein Kriminalfilm nach Agatha Christie. Am 14. und 16. Januar wird Der Trafikant gezeigt, eine Episode aus dem Leben von Sigmund Freud im Österreich kurz vor der Eingliederung in das Deutsche Reich. Es folgt am 21. und 23. Januar das deutsche Drama Wackersdorf über den Kampf gegen die geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage in den 1980er-Jahren sowie am 28. und 30. Januar das Drama Die Schneiderin der Träume, in dem ein junges indisches Dienstmädchen trotz aller Widerstände versucht, seinen Traumberuf als Modedesignerin zu leben.

Am 4. und 6. Februar steht mit Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte eine Komödie über eine äußerst ungewöhnliche Reise nach Paris auf dem Programm und am 11. und 13. Februar das Biopic Der Spitzenkandidat um die Präsidentschaftsbewerbung des Senators Gary Hart im Jahre 1988.

Am 18. und 20. Februar geht es weiter mit dem britischen Drama The Favourite – Intrigen und Irrsinn um die geisteskranke englische Königin Anne zu Beginn des 18. Jahrhunderts. In die Literaturszene versetzt am 25. und 27. Februar das Drama Die Frau des Nobelpreisträgers, die ihr gesamtes Leben dem Erfolg und Ruhm ihres Gatten geopfert hat.

Am 4. und 6. März geht es in Astrid um die jungen Jahre der schwedischen Autorin Astrid Lindgren. Es folgt am 11. und 13. März Colette über die gleichnamige französische Autorin, die zunächst als Ghostwriter für ihren Ehemann arbeitet. Das amerikanische Drama Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit um die Juristin Ruth Bader Ginsberg, die in den 1950er-Jahren keine juristische Karriere starten kann, weil sie eine Frau ist, schließt sich am 18. und 20. März an. Am 25. und 27. März beschließt das Drama Maria Stuart – Königin von Schottland das erste Quartal.

Die Volkshochschule (VHS) weist darauf hin, dass die neuen Filmrolle-Ausweise in der Villa, Hauptkanal rechts 72 sowie an der Kinokasse zum Preis von 10 Euro erhältlich sind. Mit dem Ausweis, der auch weiterhin ein volles Jahr ab dem Kaufdatum gültig ist, ermäßigt sich der Eintritt am Nachmittag und am Abend. Weitere Auskünfte erteilt Hermann Schade, Tel. 0 49 61/ 92 23 32.