Papenburg Mit einer Klageandacht zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und einem Gebet zur Erneuerung der Kirche startete die Jahreshauptversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) St. Marien. Mit einstimmigem Votum wurde anschließend der neue Vorstand unter der Leitung von Bianca Schepers gewählt.

Mehrere Mitglieder waren dem Aufruf des Bundesverbandes gefolgt und hatten sich am 12. Dezember zu der „kfd-#MachtLichtAn-Aktion“ vor dem Portal der St.-Marien-Kirche in Papenburg zu Klage und Gebet getroffen. Dabei waren Taschenlampen auf das Dunkel der Kirchentür gerichtet worden, um symbolisch Klarheit in die Dunkelheit des jahrzehntelangen Macht-Missbrauchs zu bringen.

Forderungen an Bischofskonferenz

Die zentralen KFD-Forderungen an die Deutsche Bischofskonferenz wurden bei der anschließenden Versammlung im Pfarrheim an der Birkenallee noch einmal laut verlesen. Viele Anwesende machten von der Möglichkeit Gebrauch, bereitliegende Postkarten mit den Forderungen der Gemeinschaft an die Deutsche Bischofskonferenz auf den Weg zu bringen.

„Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und die Veröffentlichung der von den Bischöfen in Auftrag gegebenen Studie haben bei uns Entsetzen und tiefe Betroffenheit ausgelöst“, erklärte KFD-Regionalsprecherin Katharina Münster. Die Frauengemeinschaft fordere die deutschen Bischöfe auf, endlich Licht in das Dunkel der Missbrauchsfälle zu bringen, verkrustete Machtstrukturen abzuschaffen, unabhängige Missbrauchsbeauftragte einzusetzen und die kirchliche Sexualmoral zu verändern.

Vertrauen in Kirche erschüttert

Das Vertrauen in die Kirche sei durch den Missbrauchsskandal vielerorts erschüttert. Tief greifende Reformen in der katholischen Kirche seien deshalb unvermeidlich, forderte Münster. „Die Aktion findet unsere volle Unterstützung“, erklärten Bianca Schepers und der neu gewählte Vorstand der seit 1950 bestehenden KFD-Gruppe St. Marien. Rückendeckung erhielt die mehr als 100 Mitglieder zählende Gemeinschaft von Anita Voskuhl, die ihr Amt als Vorsitzende nach achtjähriger Tätigkeit zur Verfügung gestellt hatte. Sie forderte das neue Führungsgremium dazu auf, offen den Finger in die Wunde zu legen und sich überdies für eine Fortsetzung des aktiven Gemeindelebens einzusetzen.

Neuer Vorstand

Genau dafür wolle die KFD St. Marien mit ihrem auf alle Generationen abgestimmten Veranstaltungs- und Aktionsprogramm eintreten“, versprach Bianca Schepers, die von Heidrun Albers als Stellvertreterin unterstützt wird. Man wolle auch in Zukunft Alt und Jung auf einer Ebene zusammenführen.

Ergänzt wird der neue Vorstand von Marlis Wellens als Schriftführerin sowie von Monika Nee und Maria Robben als Kassiererinnen. Mit Präsenten verabschiedet wurden die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Mechthild Freericks (20 Jahre Kassenwartin), Anita Voskuhl (acht Jahre Vorsitzende) und Monika Hülsebus (acht Jahre Schriftführerin).

Wie im zurückliegenden Jahr soll es 2019 Ausflüge, Wallfahrten und monatliche Klönabende geben. Genannt wurden in der Versammlung unter anderem eine Karnevalsfeier, eine Planwagenfahrt, Meditationsrunden, das Oktoberfest und eine Weihnachtsfeier.