Papenburg. Die Papenburger Ditib-Gemeinde ist grundsätzlich für die Einrichtung einer "Moschee-Steuer", die derzeit in der Politik Thema ist. Allerdings dürfte es wohl an der Umsetzung scheitern, meint Ruhi Atalay vom türkisch-islamischen Kulturverein.

Zu bedenken gibt das Papenburger Vorstandsmitglied an der , dass die Gläubigen in zu vielen verschiedenen Vereinen organisiert sind. In der Fehnstadt gebe es zwar nur die eine Gemeinde und eine Moschee, in Großstädten aber sehe das wiederum ganz anders aus. Die Politiker hätten mit der sogenannten "Moschee-Steuer" zwar eine gute Idee, "aber wir sind zu verschieden", sagt er über die Struktur der Islams in Deutschland. Die unterschiedlichen Gruppen unter einen Hut zu bringen halte er für schwierig.

"Wahrscheinlich sind viele dagegen", sagt Atalay auf Anfrage, auch, weil die Pflicht, einen Beitrag zu zahlen, unvorstellbar ist. Den Aspekt kritisiert Atalay als zentralen Punkt. "Bei uns ist alles freiwillig", sagt er – damit auch die Entscheidung, Geld an die Gemeinde zu zahlen oder eben nicht. Die Moschee nutzen dürfe allerdings jeder. Vom Ditib-Dachverband in Köln bekomme der Papenburger Verein "keinen Cent". Außerdem, so befürchtet Atalay, könnte eine verpflichtende Steuer Gemeindemitglieder abschrecken.









Stein des Anstoßes ist die Forderung der Muslima Seyran Ates, Gründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee im Berliner Stadtteil Moabit. Die Rechtsanwältin steht für einen liberalen Islam und spricht sich für eine geschlechtergerechte Auslegung des Koran aus. Das Thema wurde bereits auf der jüngsten Islamkonferenz diskutiert. In Deutschland werden viele islamische Verbände und Gemeinden aus dem Ausland finanziert.





Auf weitere Nachfrage teilte Atalay mit, dass sich die Kosten für den Neubau der Moschee inzwischen deutlich erhöht hätten. Die ursprünglichen Kosten von 1,5 Millionen Euro belaufen sich inzwischen auf etwa zwei Millionen Euro. Details zum weiteren Zeitplan konnte er derzeit nicht nennen. Diese würden nach der nächsten Generalversammlung Mitte Januar bekannt werden. Nach den jüngsten Angaben vom Oktober soll sich die Bauzeit für einen Kuppelbau samt Minarett am jetzigen Standort am Mittelkanal Rechts auf eineinhalb Jahre belaufen.