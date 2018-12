Auto fliegt in Papenburg über Kanal und kracht in Hauswand CC-Editor öffnen

Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit ist ein 26-Jähriger in Papenburg von der Straße abgekommen und über den Kanal geflogen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Papenburg. Zu einem spektakulären Unfall mit zwei Schwerverletzten ist es an Heiligabend in Papenburg gekommen. Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit ist ein 26-Jähriger dabei mit seinem Audi A5 von der Straße Lüchtenberg Rechts abgekommen und über den Kanal geflogen.

Nach Polizeiangaben fuhr der Mann in der Einmündung Umländerwiek mit so hoher Geschwindigkeit geradeaus, dass das Auto auf die gegenüberliegenden Kanalseite in eine Böschung flog, sich überschlug und schließlich in die Fassade eines Wohnhauses krachte. Umherfliegende Fahrzeugteile schlugen dabei bis ins Obergeschoss des Hauses ein. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus seinem Audi befreit werden. Ebenfalls schwer verletzt wurde eine Fußgängerin, die sich zum Unfallzeitpunkt vor dem Haus befand. Beide Unfallopfer wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei ca. 110.000 Euro. Der 26-jährige Autofahrer stand laut Polizeiangaben unter unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss und war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Ermittlungen dauern an.