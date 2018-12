Über ihre neuen Autosfreuen sich Daniela Hoffmann, Alexander Frey und Andrea Voskamp-Vahle (3. bis 5. von links). Die Fahrzeuge wurden von (von links) Andreas Siepel, Kerstin Millow, Martin Wilholt und Oliver Dassinger als Vertreter der Papenburger und Aschendorfer Kaufmannschaft überreicht. Foto: Hermann-Josef Tangen

Papenburg Gleich drei Autos sind bei der Weihnachtsaktion in Papenburg und Aschendorf verlost worden. Nach der letzten öffentlichen Ziehung, die gestern in der Stadtmitte durchgeführt wurde, fand die offizielle Übergabe der Fahrzeuge im Wert von jeweils mehr als 11 000 Euro an die drei Gewinner statt.