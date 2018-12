Papenburg. Die christliche Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu in einer lebenden Krippe sehen und miterleben: Dazu lädt die Pfarrei St. Antonius an Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag zur Kirche St. Josef im Vosseberg in Papenburg ein.

Ein Hirte nimmt die Besucher des Krippenspiels mit auf den Weg zu einem Schafstall. Nur in einer derart kargen Behausung hatte die Heilige Familie der Überlieferung zufolge in Bethlehem noch eine Unterkunft gefunden und Jesus das Licht der Welt erblickt. „Ich bin ein Hirte. Ich gehöre zum sogenannten einfachen Volk“, führt der Darsteller in das Krippenspiel ein. „Ich habe gehört, dass es eine Botschaft gibt, die sagt, wenn wir gemeinsam das Leben gestalten, dann können wir glücklich und zufrieden sein. Dann wird Gott Mensch. Dann ist Weihnachten.“

Kirchengemeinschaft will „Gemeinsam Leben gestalten“

Die einleitenden Gedanken zeigen nach den Worten des Vorbereitungsteams exemplarisch den Akzent der diesjährigen lebenden Krippe in St. Josef auf. Gelenkt werde der Blick auf die im vergangenen Jahr erarbeite Vision für die Pfarrei St. Antonius unter der Überschrift „Gemeinsam Leben gestalten“. Die Zeile ist auch das Jahresmotto 2019 der Untenender Kirchengemeinschaft und so heißt es in einer Fürbitte des Wortgottesdienstes, der das Krippenspiel umrahmt: „Gott sagt Ja zu einem jeden von uns, und lädt uns ein, im Sinne Jesu gemeinsam Leben zu gestalten. Dann können wir glücklich sein und in Frieden leben.“

Gut 80 Mitwirkende in Kostümen

Das außergewöhnliche Krippenspiel hat seit mehr als drei Jahrzehnten Tradition in St. Josef. Insgesamt gut 80 Mitwirkende in Kostümen beteiligen sich alljährlich an der Gestaltung der fünf Aufführungen. Abgerundet wird das lebendige Bild durch mehrere Tiere, darunter Schafe, Ochse und Esel. Weitere rund 50 Helfer tragen nach Darstellung des Organisationsteams hinter den Kulissen mit Musik, Technik, Licht, Bühnenbild und Requisiten zum Gelingen der Krippenspiele bei. Ebenso packt eine Reihe von Freiwilligen tatkräftig beim Aufbau des Zelts für bis zu 600 Besucher mit an. Insgesamt erwartet die Kirchengemeinde St. Josef rund 3.000 kleine und große Gäste zur lebenden Krippe.

Vier Krippenspiele an Heiligabend

Die Krippenspiele finden in einem großen Zelt neben der St.-Josef-Kirche statt. Zu sehen sind sie am 24. Dezember, jeweils ab 15, 16, 17 und 18 Uhr. Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, ist das Zelt von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die lebende Krippe wird an diesem Tag um 15.30 Uhr gezeigt. Eine Krippenfeier gibt es an Heiligabend um 15.30 Uhr auch in der Pfarrkirche St. Antonius.