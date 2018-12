Papenburg. „Gemeinsam Leben gestalten“. So ist die Vision der Pfarrei St. Antonius in Papenburg überschrieben und so lautet auch das Jahresthema 2019. Dazu hat der Papenburger Pastor Gerrit Weusthof einen Gastbeitrag verfasst.

Gemeinsam das Leben zu gestalten, dazu will uns auch das Weihnachtsfest mit der biblischen Geschichte von der Geburt Jesu ermutigen.

Eines Tages erfährt Maria, dass sie schwanger ist. Ganz erstaunt erzählt sie dies Josef, der zunächst nicht so angenehm überrascht ist, da sie ja gar nicht verheiratet sind. Aber als er eine Nacht mit dieser Nachricht geschlafen hat, sagt auch er, gemeinsam mit Maria, „Ja“ zu diesem neuen Leben.

Das Leben ist nicht immer planmäßig

Doch schon bald müssen sie feststellen, dass auch gemeinsam das Leben nicht immer planmäßig zu gestalten ist. Aufgrund einer Volkszählung müssen sie von Nazareth nach Bethlehem reisen. Ein Esel muss mit, weil für Maria, die ja ein Kind erwartet, der Weg nicht zu schaffen ist. In Bethlehem angekommen, müssen sie feststellen, dass alle Zimmer belegt sind. Ein Wirt erkennt schließlich die schwierige Situation, in der Maria und Josef sind. Er zeigt ihnen den Weg zu einem Stall, in dem auch Platz für den Esel ist. In diesem Stall gestaltet sich das Leben erst recht. Das Kind wird geboren. Es heißt Jesus. Gemeinsam staunen Maria und Josef über dieses Kind und genießen das Leben. Es ist ein Wunder.

Hirten werden froh und zuversichtlich

Das Kind wird in eine Futterkrippe gelegt und es kommen neugierige Hirten vorbei. Sie erkennen in diesem Kind das Wirken Gottes mit uns Menschen. Die Angst, die sie zunächst hatten, verschwindet und als frohe und zuversichtliche Menschen gehen die Hirten gemeinsam mit den Tieren, die sie mitgenommen hatten, zur Herde zurück.

Etwas später kommen auf Umwegen auch drei Könige zum Stall. Sie haben kostbare Geschenke mitgebracht, da sie der Meinung waren, dass sie das Lebensglück kaufen könnten. Durch das Erlebnis im Stall werden sie aber eines anderen belehrt und kehren in ihr Land zurück mit der Einsicht, dass das wahre Leben nicht gekauft werden kann, sondern gemeinsam gestaltet werden muss. Maria und Josef können auch nicht so ohne Weiteres mit ihrem Kind nach Nazareth zurückgehen, sondern müssen einen Fluchtweg über Ägypten antreten.

Gottes Liebe ist in jedem Menschen

Für Jesus, der mit der Geburt in einem Stall zeigt, dass Gottes Liebe in jedem Menschen ist, endet das Leben am Kreuz. So macht Jesus uns deutlich, dass wir nur gemeinsam in dieser Welt mit ihren vielen ungelösten Fragen und Problemen das Leben als ein Leben mit Gott gestalten können. Wir wünschen ein Weihnachtsfest, dass uns zu einer gemeinsamen Lebensgestaltung ermutigt, damit möglichst alle bewusst etwas von der Liebe Gottes erfahren.