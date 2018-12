Osnabrück. Auch die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht endete für einen 52-Jährigen aus dem nördlichen Emsland mit einem Freispruch. Er war angeklagt gewesen, im Verlauf eines häuslichen Streits seine Ehefrau mit einem Glas am Hals verletzt zu haben.

Der Fall hatte sich im Mai 2017 zugetragen. Das Ehepaar hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt, lebte aber noch zusammen im gemeinsamen Haus. Die zu dem Zeitpunkt 35-jährige Frau war nachts von einem Besuch zurückgekehrt und ihr Ehemann hatte ihr die Haustür geöffnet. Nach einigen Minuten war es zu einem Wortgefecht zwischen ihnen gekommen, wobei der Angeklagte gedroht haben soll, die Reifen der beiden zum Haushalt gehörenden Fahrzeuge zu zerstechen, um sie an weiteren Fahrten zu hindern. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, hielt er dabei ein Messer in der Hand, das er aus der Küchenschublade geholt hatte.

Mit Wasserglas am Hals verletzt

Der Streit war dann wohl in ein Gerangel ausgeartet. Nach Aussage der Frau soll der Angeklagte, der während der Zeit des Streits in der einen Hand ein Wasserglas gehalten hatte, sie damit am Hals getroffen habe. Blutend hatte sie sich ins Auto gesetzt und war zu einem Krankenhaus gefahren, wo festgestellt wurde, dass Glasscherben nur knapp eine Halsschlagader verfehlt hatte.

Widersprüchliche Aussage der Hauptzeugin

Das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 52-Jährigen war im Sommer dieses Jahres vor dem Amtsgericht in Papenburg geführt worden. Die Staatsanwaltschaft forderte damals eine zwölfmonatige Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnte, ebenso gemeinnützige Arbeitsstunden oder alternativ eine Geldauflage. Dazu war es jedoch nicht gekommen: Wegen Widersprüchen in den Aussagen der als Hauptzeugin geltenden Frau war der Angeklagte freigesprochen worden.

Angeklagter will unbeabsichtigt gehandelt haben

In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht konnte die Behauptung des Mannes, das Glas während der Auseinandersetzung unbeabsichtigt an den Hals der Frau geführt zu haben, wo es zersplitterte, auch durch einen Sachverständigen nicht widerlegt werden. Der Angeklagte leidet nachweislich an Folgen einer Operation, was zu Taubheitsgefühlen im Arm führen kann.

Vorsatz oder Fahrlässigkeit nicht zweifelsfrei feststellbar

Die Berufungskammer konnte nicht zweifelsfrei feststellen, ob in diesem Fall Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorlagen. Deshalb kam es zu einem Freispruch für den Angeklagten. Das Urteil ist rechtskräftig.

