Der Kartenvorverkauf für das Steamfest auf Gut Altenkamp im September nächsten Jahres hat begonnen. Foto: Gerd Schade/Archiv

pm Papenburg. Nach dem ersten „Steamfest“ auf Gut Altenkamp in Aschendorf im Jahr 2017 plant die Stadt Papenburg nun die zweite Auflage. Am 14. und 15. September 2019 verwandelt sich der Barockgarten wieder in den Schauplatz dieses retro-futuristischen Festivals.