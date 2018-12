Papenburg. Pastor Andreas Bröcher ist zum neuen Präses der Kolpingsfamilie St. Antonius in Papenburg berufen worden. Er tritt die Nachfolge von Diakon Heinrich Diedrichs an, der das Amt 16 Jahre ausgefüllt hatte.

Diedrichs habe die Untenender Kolpingsfamilie über die Jahre seines Wirkens „in der religiösen Bildung gefördert und in kirchlichen Anliegen unterstützt“, unterstrich Kolpingvorsitzender Günther Döbber bei der Generalversammlung. Der scheidende Präses habe sich stets in die Aktivitäten der Kolpingsfamilie eingebracht und „anpackend mitgeholfen“, sei es bei den Altkleider- und Papiersammlungen, geselligen Veranstaltungen oder zu Gebetstagen und Andachten. „Wir sind Heinrich Diedrichs zu großem Dank verpflichtet“, unterstrich der Vorsitzende unter stehender Ovation der Kolpingmitglieder und schloss in seine Worte auch die Ehefrau des scheidenden Präses, Christel Diedrichs, mit ein.

Deutlichen Akzent gesetzt

Angesichts der geistlichen Begleitung der Kolpingsfamilie St. Antonius über 16 Jahre hinweg habe Diakon Diedrichs einen deutlichen Akzent in der nunmehr fast 150-jährigen Geschichte des einstigen Papenburger Gesellvereins gesetzt, sagte Döbber weiter. Er habe mit seiner Amtszeit sogar den Gründer der Kolpingsfamilie St. Antonius, Vikar Matthias Schürmann, übertroffen, der ab November 1872 rund 15 Jahre an der Spitze des Vereins stand. Allein Vikar Theodor Steinbild, der die Kolpingsfamilie von 1932 bis 1950 leitete, habe mehr „Dienstjahre“ aufzuweisen.

Heinrich Diedrichs war 1998 als Diakon in die Pfarrei St. Antonius gekommen und 2002 zum Präses der Kolpinger ernannt worden. Zum Herbst diesen Jahres ging der 63-Jährige in den Ruhestand. In seiner Abschiedsrede dankte Diedrichs für die herzlichen Worte und wünschte der Kolpingsfamilie sowie seinem Nachfolger als Präses alles Gute für die Zukunft. Pastor Andreas Bröcher (59) ist seit gut eineinhalb Jahren als Seelsorger in der Pfarrei St. Antonius tätig. Er freue sich auf seine neue Aufgabe im Kreis der Kolpingsfamilie, sagte der Geistliche.

Soziales und gemeinschaftliches Wirken

Im weiteren Verlauf der Versammlung erinnerte Vorsitzender Döbber an das vielfältige soziale und gemeinschaftliche Wirken der Kolpingsfamilie St. Antonius im vergangenen Jahr. So habe man aus Erlösen der Altkleider- und Papiersammlungen dem Verein Helpful 3000 Euro für das ambulante Kinderhospiz sowie dem Sozialdienst katholischer Frauen- und Männer (SKFM) 950 Euro für die Wohnungslosenhilfe gespendet. Im Jahr des 50-jährigen Jubiläums der Straßensammlungen trugen die Kolpinger bei den vier Aktionen in 2018 insgesamt rund 12,9 Tonnen Altkleider und 40,3 Tonnen Altpapier zusammen. Ausgezeichnet wurde die Kolpingsfamilie indessen vom Diözesanverband für die Reihe der zwölf Bücherbasare im Zeitraum 2010 bis 2017. Sie erhielt für das Projekt den zweiten Preis der „Kolping 2000 – Hans-Tegeler-Stiftung“.

Breit gefächertes Programm

Insgesamt bot die Kolpingsfamilie nach Darstellung von Döbber im vergangenen Vereinsjahr mehr als 50 Veranstaltungen an, darunter Themenfrühstücke, Veranstaltungen zu kirchlichen Anlässen, Besichtigungstouren und Ausflüge sowie gesellige Begegnungen. Für das kommende Jahr kündigte der Vorsitzende erneut ein breit gefächertes Programm an.

Im Rahmen der Ehrung langjähriger Mitglieder wurde Ewald Hoormann für 65-jährige Treue zur Kolpingsfamilie ausgezeichnet. Die Anerkennungsurkunde für 40-jährige Zugehörigkeit erhielten Marianne Dünhöft, Lukas Kröger und Hermann-Josef Hoormann. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Ludwig Cuijpers geehrt.

Den Vorstand der Kolpingsfamilie bilden neben Vorsitzendem Günther Döbber und Präses Andreas Bröcher stellvertretende Vorsitzende Petra Voskuhl, Schriftführer Hubert Kassen und Kassenwart Bernhard Kassen. Beisitzer sind Marianne Dünhöft, Adelheid Hülsebus, Ulrich Mönter und Hermann-Josef Röttgers.