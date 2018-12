Papenburg. Als „Zertifiziertes Hypertonie-Zentrum DHL“ ist erneut die Kardiologie des Marien-Hospitals Papenburg unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Christian Wende ausgezeichnet worden. Das Siegel verdeutlicht die Qualität der Diagnostik und Therapie bei Bluthochdruck (Hypertonie).

„Wir freuen uns über die erneute Zertifizierung. Das zeigt unseren hohen Standard, den wir hier am Marien-Hospital pflegen“, teilt Wende mit. Die Deutsche Hochdruckliga DHL (Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention) vergibt die Auszeichnung. Als „Zertifiziertes Hypertonie-Zentrum DHL“ sei man nicht nur Ansprechpartner für niedergelassene Ärzte, sondern schaffe auch bei Bluthochdruckpatienten Transparenz und Orientierung von Behandlungsangeboten. Besonders Patienten mit schwer einstellbarem Bluthochdruck sind in einem zertifizierten Zentrum gut versorgt. Zudem besteht in der Medizinischen Klinik I (Kardiologie) die Möglichkeit, einen Blutdruckschrittmacher bei Hypertonikern mit schwer einstellbarem Bluthochdruck einzusetzen. Entsprechend medizinisch gut ausgebildete Mitarbeiter wie zwei Fachärzte mit einer besonderen Fortbildung, den sogenannten Hypertensiologen, und eine ausgebildete Hypertonieschwester gehören zum Team.

Jeder dritte Erwachsene betroffen

In Deutschland ist fast jeder dritte Erwachsene nach einer Studie des Robert-Koch-Instituts von Bluthochdruck betroffen. In der Gruppe der über 65-Jährigen haben fast zwei Drittel einen Bluthochdruck. Dieser gilt als eine der Hauptursachen für Herzinfarkt oder Schlaganfall.

„Bluthochdruck ist wie eine tickende Zeitbombe. Er kann unbehandelt zu schweren Folgeschäden führen. Doch die Gefahren werden oft unterschätzt, obwohl Betroffene von ihrer Hypertonie wissen“, sagt Wende. Wenn der Bluthochdruck jedoch rechtzeitig erkannt und entsprechend behandelt werde, ließen sich Folgeschäden vermeiden. Anlässlich des Welt-Hypertonie-Tages am 17. Mai veranstaltet die Medizinische Klinik I im kommenden Jahr eine Vortragsveranstaltung am Mittwoch, 15. Mai, um auf die Gefahren und Folgen der Krankheit aufmerksam zu machen.