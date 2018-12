Rastdorf. Kaufmann im E-Commerce ist seit dem 1. August 2018 ein anerkannter dreijähriger Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz. Den Weg in diese Lehre eingeschlagen hat Andre Tholen aus Werlte. Der 20-Jährige arbeitet beim Großhandel Helo 24 in Rastdorf.

„Diesen Beruf hätte es schon viel eher geben müssen“, sagt Firmenchef Bernhard Helmer. Der Loruper muss es wissen. Bereits seit dem Jahr 2001 ist der gelernte Landwirt im Onlinegeschäft tätig. Gegründet hat er sein Unternehmen 1993. Die Palette mit mehr als 2000 Produkten aus 15 Kategorien reicht von Baustellenbedarf, Kettensägen und Spraydosen über Feuerlöscher, Gartenschläuche und Dieselpumpen bis hin zu Werkzeug von A bis Z, Popcorn- und Brutmaschinen.









Wie Helmer im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert, verlassen je nach Saison täglich zwischen 600 und 1500 Artikel die Lagerhallen im Rastdorfer Gewerbegebiet. Die Lagerfläche des Unternehmens umfasst rund 15 000 Quadratmeter. „Bis 14.30 Uhr muss alles verpackt und versandfertig sein“, sagt der 53-Jährige. Helo 24 ist im Internet nicht nur mit einem eigenen Shop präsent, sondern auch auf bedeutenden Online-Marktplätzen wie Amazon und Ebay. Für Real sei derzeit einer im Aufbau.

Wer auf den Plattformen ernsthaft wahrgenommen werden will, muss sich entsprechend präsentieren. Dazu gehören aussagekräftige Produktfotos und -beschreibungen. Dieses Aufgabenfeld beackert Andre Tholen – und das mit Spaß und Begeisterung, wie der 20-Jährige betont. „Gute Bilder sind das A und O“, betont Helmer. Ein weiterer wichtiger Maßstab für Erfolg im Onlinegeschäft sind nach den Worten des Unternehmers gute Bewertungen. „Qualität macht sich auf Dauer immer bezahlt“, hat er dabei festgestellt.

Produktfotos erneuert

Tholen ist gerade dabei, Produktfotos auszutauschen. Nach und nach macht sich der Werlter mit den Gesetzen und sich immer wieder verändernden Richtlinien des Onlinehandels sowie Kostenkalkulation, Verpackung und Versand vertraut.

Das theoretische Wissen wird Tholen zweimal pro Woche an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg vermittelt. In der E-Commerce-Klasse ist Tholen einer von elf Schülern, wie er sagt. Von dem Wissen, dass der Werlter aus dem Unterricht mitbringe, profitiere auch das Unternehmen, betont Bernd Helmer. Der Verkauf über das Internet erfordert beispielsweise spezielle Kenntnisse in den Bereichen Kaufvertragsrecht und Marketing.









Bei der Vermittlung seines Ausbildungsplatzes war die Volkshochschule (VHS) Papenburg aktiv. Sie unterstützt im Rahmen eines Jobstarter-Projektes Betriebe während der Ausbildungszeit, wenn eine neue Zielgruppe ausgebildet wird. Teil der Unterstützung ist ein intensives Training mit Kundenorientierung, wie Anna Bergmann, stellvertretende Projektleiterin der VHS-Initiative „Mehr Ausbilden im Emsland“ ist.

Nicht nur Online-Shop

Die Einführung des Berufs Kaufmann für E-Commerce ist eine Reaktion auf die Digitalisierung der Wirtschaft. Die Ausbildung soll bestehende Einzelmodule aus den Bereichen des Einzelhandels-, Industrie und des großen Außenhandelskaufmanns miteinander verbinden. Der Schwerpunkt liege aber im Bereich Fachinformatik, hatte BBS-Lehrer Lars Strohschnieder bei einer Präsentation des neuen Berufsfeldes im Mai erklärt. Die E-Commerce-Kaufleute sollten nicht nur für Online-Shops zuständig sein, sondern sich auch um die digitale Kommunikation eines Unternehmens kümmern können.