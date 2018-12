Zur Straßenbenennung in Papenburg: Identitätsstiftend

Papenburg. Die Benennung von Straßen in Papenburg nach Schiffen der Meyer Werft ist identitätsstiftend. Ein Kommentar.

Straßennamen sind ein emotionales Thema und deshalb auch in Papenburg schon häufig leidenschaftlich diskutiert worden. Diesmal ist die Debatte ausgeblieben. Und das ist verständlich.

Mit der Benennung der Straßen in dem Obenender Neubaugebiet zwischen Rheiderlandstraße, Bethlehem und Splitting nach Schiffsbauten der Meyer Werft hat die Stadtverwaltung das richtige Gespür bewiesen. Das Traditionsunternehmen ist identitätsstiftend für die Fehnstadt und ihre Einwohner.

Ebenfalls ins Bild passt, dass die Stadtväter für die ersten drei zu benennenden Straßen auf Schiffsnamen zurückgreifen, die mit Meilensteinen in der Entwicklung der Werft verbunden sind. Mit der Triton überwand das Unternehmen die Schwelle vom Holz- zum Metallbau, die Mauritius machten die Papenburger Schiffbauer in Europa und Übersee zunehmend bekannt und die Homéric bedeutete den Start in eine beispiellose Erfolgsära im Kreuzfahrtschiffbau, die bis in die Gegenwart anhält.