Papenburg. Erstmals werden in Papenburg Straßen nach Schiffen benannt, die auf der Meyer Werft gebaut worden sind. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Zur Debatte standen aber auch andere Namen.

Triton, Homéric, Mauritius: Nach diesen drei Meyer-Schiffen werden die ersten drei Straßen in dem neuen Baugebiet zwischen Bethlehem, Splitting und Rheiderlandstraße benannt. Nach Angaben der Stadtverwaltung kamen aus der Bevölkerung aber auch Vorschläge, die thematisch in eine völlig andere Richtung gingen. Eine Anregung sollte der Landwirtschaft wertschätzend Rechnung tragen, in dem die Straßen nach Buchweizen, Roggen, Hafer, Gerste, Hirse, Sense und Sichel benannt würden.

Ein anderer Vorschlag lenkte den Blick auf Persönlichkeiten, „die sich rund um das Baugebiet eingebracht und Spuren hinterlassen haben“: Als Beispiele hierfür aufgelistet wurden unter anderem Josef Hasselmann, Josef Kessling, Josef Kassens, Josef Kreutzmann und Wolbert Kleinhaus.

Das erste Eisenschiff

Am Ende gab die Verwaltung der Benennung nach Schiffsnamen wegen ihrer geschichtlichen Bedeutung für die Stadt den Vorzug. Zudem sei damit eine einheitliche Benennung im Baugebiet auch bei dessen weiterem Wachstum möglich.

Die Triton war das erste vollständige Eisenschiff der Meyer Werft. Der Passagierdampfer lief anno 1874 in Papenburg vom Stapel. Ein Jahr später wurde die Triton an den Norddeutschen Lloyd in Bremen übergeben.

Für Passagiere, Vieh und Stückgut

1955 baute die Werft ihr erstes so genanntes Kombinationsschiff – die Mauritius. Es konnte nicht nur Deck- und Kabinenpassagiere, sondern auch Vieh und Stückgüter aller Art transportieren. Die Mauritius wurde zwischen Sri Lanka, das damals noch Ceylon hieß, Mauritius, Madagaskar und Südafrika eingesetzt.

Die in den Jahren 1984 bis 1986 erbaute Homéric war das erste Kreuzfahrtschiff aus Papenburg. Seitdem wurden 45 weitere Luxusliner fertiggestellt, zuletzt die „AIDAnova“.

In dem Neubaugebiet entstehen mehr als 50 Bauplätze mit insgesamt rund 80 Wohneinheiten. Vorgesehen ist eine Mischung aus frei stehenden Einfamilien- sowie Mehrfamilien- und Reihenhäusern.