Papenburg. Der jahrelange Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Papenburg, Peter Raske, hat sein Amt niedergelegt. Die Fraktion wird kommissarisch ab sofort von Jürgen Broer geführt.

Über die Gründe für Raskes Schritt haben die Beteiligten zunächst Stillschweigen vereinbart. Das teilten Broer und der Papenburger SPD-Ortsvereinsvorsitzende Peter Behrens am Donnerstagabend im Anschluss an eine Fraktionssitzung der Sozialdemokraten auf Anfrage unserer Redaktion mit. Dabei machten Broer und Behrens deutlich, dass sie den Schritt ihres bisherigen Vorsitzenden bedauern, ihn selbstverständlich aber akzeptieren würden. Sein Ratsmandat will Raske behalten. Mitte Januar wollen die Sozialdemokraten einen neuen Fraktionsvorstand wählen, kündigte Broer an. Die SPD ist mit acht Mandaten nach der CDU (16) die zweitgrößte Fraktion im Papenburger Stadtrat.