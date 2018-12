Papenburg. Zum vierten Advent wird es im nördlichen Emsland vor allem besinnlich, aber auch Partyfreudige kommen auf ihre Kosten.

Die Kinobetriebe Muckli und die Papenburg Marketing GmbH (PMG) laden am Sonntag, 23. Dezember, zum Weihnachtskino unter freiem Himmel auf dem Kinovorplatz am Hauptkanal in Papenburg ein. Gezeigt wird zuerst „Die Eiskönigin“ und dann der Weihnachtsklassiker „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. Der Märchenfilm aus dem Jahr 1973 gilt als Kultstreifen und ist für viele ein Muss für die Weihnachtszeit. Los geht es um 16 Uhr.

Wie die Veranstalter weiter mitteilen, verkauft Brunello, die Gastronomie im Kino, vor Ort für den gemeinnützigen Verein „Leben ohne Lepra“ Glühwein, Kakao und Waffeln. Der Open-Air-Kinobesuch ist kostenlos. Sitz- und Stehmöglichkeiten sind vorhanden. Noch bis Sonntag ist die Eislauffläche bei Meyers Mühle am Hauptkanal in Papenburg von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Festkonzert des Musikvereins Heede

Der Musikverein Heede präsentiert am Sonntag ab 18 Uhr in der Marienkirche sein alle zwei Jahre stattfindendes Festkonzert mit weihnachtlichen Akzenten. Für den Konzertabend haben die rund 50 Musiker des Hauptorchesters unter der Leitung ihres Dirigenten Hans-Günter Dünhöft eigenen Angaben zufolge ein komplett neues Programm einstudiert. Zu Gehör gebracht werden sowohl besinnliche als auch temperament- und schwungvolle Interpretationen zum Weihnachtsfest. Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzertes wird um eine freiwillige Spende zugunsten der Nachwuchsarbeit des Heeder Musikvereins gebeten.

Was der Esel denkt

In der St.-Laurentius-Kirche in Oberlangen findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Laurentius erzähl doch mal“ am Sonntag ab 17 Uhr ein Adventssingen vor der alten Krippe unter dem Thema „Was hat wohl der Esel gedacht“ statt. Zu einem Konzert unter dem Motto „Wir warten aufs Christkind“ lädt der Musikverein Tunxdorf/Nenndorf am Sonntag um 16 Uhr in die St.-Marien-Kapelle nach Tunxdorf ein. Der Eintritt ist frei.

Gymnasien feiern „ABI Battle – Schools out“

In Dörpen in der Diskothek Stricker heißt das Motto am Freitag, 21. Dezember, ab 22 Uhr, „ABI Battle – Schools out“. Das Mariengymnasium Papenburg, das staatliche Gymnasium Papenburg, das Gymnasium der Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg, das Hümmling-Gymnasium Sögel und die BBS Meppen sind die Organisatoren des Abends. In der Diskothek Limit in Ihrhove wird am Samstag, 22. Dezember, ab 23 Uhr die „Homecoming Party“ gefeiert.