Ein aufregendes Jahr geht für Patrick Schütte (links) und Erwin Holm zu Ende. Unser Foto zeigt die Musiker mit für sie in 2018 bedeutenden Meilensteinen: das Cover der neuen Single, einen Screenshot des dazugehörigen Videos, den „Supertalent“-Stern und das Album „Memories“. Foto: Gerd Schade

Papenburg. „What Did I Do Wrong?“, heißt die neue Single des Nordhümmlinger Akustik-Pop-Duos Dry Dudes, die am Freitag, 21. Dezember 2018, veröffentlicht wird. Sie bildet fast den Schlussakkord für ein aufregendes Jahr, in dem Patrick Schütte und Erwin Holm wenig falsch gemacht, weil sie ihren Bekanntheitsgrad deutlich gesteigert haben.