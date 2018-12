Papenburg. Die kommunalen Theater in Niedersachsen kämpfen um ihre Zukunft. Dazu zählt auch die Landesbühne aus Wilhelmshaven, die Papenburg bespielt. Aus der Fehnstadt gibt es jetzt zumindest ideelle Unterstützung.

Ohne Gegenstimme verabschiedete der Papenburger Stadtrat in seiner Weihnachtssitzung eine Resolution, mit der sie der Landesbühne den Rücken stärkt. Nach Auffassung von Politik und Verwaltung „sollte uns der Erhalt und die finanzielle Planungssicherheit für die nächsten Jahre ein Anliegen sein.“ So steht es in der Sitzungsvorlage für die Resolution. Papenburg fordert die niedersächsische Landesregierung auf, „eine dauerhaft verlässliche Finanzierung für die nächsten Jahre zu schaffen“. Nur so könnten die Theater solide und verantwortungsvoll arbeiten und ihrem Bildungsauftrag nachkommen.

Fest im Programm

Zuletzt hatte die Landesregierung den sieben kommunalen Theatern in Niedersachsen drei Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2019 versprochen. Das ist die Hälfte von dem Betrag, auf den sich die Theater zuvor mit Kultusminister Björn Thümler (CDU) verständigt hatten – allerdings ohne Zusage. Im Oktorber hatten rund 600 Kulturschaffende vor dem Landtag demonstriert und wegen steigender Kosten mehr Geld gefordert.

In Papenburg werden jedes Jahr mehrere Stücke der Landesbühne Niedersachsen Nord, wie die Einrichtung mit Sitz in Wilhelmshaven mit vollem Namen heißt, ins Kulturprogramm aufgenommen. Dabei werde das Angebot vor allem im schulischen Bereich immer stärker angenommen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Damit verbunden ist eines der Ziele von Kulturreferent Ansgar Ahlers, ein jüngeres Publikum zu generieren.

Renommiert, innovativ, leistungsstark

Nach Auffassung der Stadt ist die Landesbühne „ein renommiertes, innovatives, leistungsstarkes und in ein seiner Struktur sehr erhaltenswertes Theater im ländlichen Raum“. Mehr als 100 Beschäftigte arbeiteten „seit Jahren am Limit“, um dem Wirtschaftsraum im Nordwesten Niedersachsens professionelles Schauspiel an zwölf festen Standorten zu bieten. Wie es in der Papenburger Resolution weiter heißt, sei die Landesbühne als weicher Standortfaktor gerade für das Gewinnen von Fachkräften und Auszubildenden von elementarere Bedeutung für die Region.

Seit mehr als zehn Jahren kämpfe die Landesbühne immer wieder um ihre Existenz. Ein starker Zweckverband mit zwölf Städten und vier Landkreisen habe das Schlimmste verhindern können. Nun müsse das Land seine Grundförderung jenseits der anteiligen Übernahme der Tarifanpassungen endlich erhöhen.