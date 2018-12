Papenburg. Silberjubiläum, aber keineswegs angegraut: Der 25. Band „Emsländische Geschichte“ der Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte birgt historische Perlen. Eine davon ist ein Beitrag des gebürtigen Papenburgers Paul Meyer.

Unter dem Titel „Kein Gefangener darf in die Hände des Feindes fallen“ beschreibt er das Kriegsende in den Strafgefangenenlagern im nördlichen Emsland. Dabei legt Meyer einen Schwerpunkt auf die Todesmärsche von Strafgefangenen bis nach Ostfriesland. „Viele Einzelheiten waren bislang unbekannt“, sagt Meyer, der in Freiburg lebt, im Gespräch mit unserer Redaktion.



"Volkssturm" in jedem Lager

Wie Meyer hervorhebt, werden die Darstellungen über das Kriegsende in den Emslandlagern oft dominiert von den Gräueltaten des Wehrmachtsgefreiten Willi Herold. Der 19-Jährige hatte im April 1945 in der Uniform eines Hauptmannes mehrere Massaker im Lager Aschendorfermoor angeordnet und durchführen lassen. Meyer hat darüber in den 1990er-Jahren einen preisgekrönten Dokumentarfilm („Der Hauptmann von Muffrika“) produziert. Zuletzt hatte der Hollywood-Regisseur Robert Schwentke den Stoff verfilmt. Der Streifen mit dem Titel „Der Hauptmann“ kam im vergangenen März in die Kinos. Herold spielt in Meyers Beitrag diesmal aber keine Hauptrolle.

Vielmehr schlüsselt er auf, wie und welche Vorkehrungen die Nationalsozialisten für den Fall trafen, dass die alliierten Truppen die Emslandlager überrollen würden. Zu den Instrumenten gehörte beispielsweise ein „Lagervolkssturm“ in jedem Lager, „dem alle nur irgendwie geh- und schießfähigen Wachleute angehörten“, sowie „Begnadigungen großen Stils zur Wehrmacht“, wie Meyer schreibt. Andere Strafgefangene wurden auf Märsche geschickt. Einer sollte von Esterwegen nach Celle führen. Doch schon in Werlte wurde die Rückkehr angeordnet, nachdem zahlreiche Gefangene kollabiert waren. Evakuierungsmärsche aus anderen Emslandlagern führten die Gefangenen ins Lager Aschendorfermoor.

Organisierte Jagd

Als kanadische und polnische Truppen über den Hümmling näher rückten und in Börger standen, folgten Verlegungsmärsche von Hunderten „ausgemergelter Gestalten“ über Bockhorst und Burlage in Richtung Leer. Was sich auf diesem Weg, den die Gefangenen bei allgemeinem Durcheinander und Desorientierung in dichtem Nebel antraten, ereignete, schildert Meyer detailreich anhand von zahlreichen Einzelschicksalen. Dabei geht es unter anderem um das Wiederergreifen geflohener Gefangener, willkürliche Erschießungen und eine von den Wachleuten organisierte „Hasenjagd“ auf sichtbar umherirrende und bettelnde Gefangene, denen mitfühlende Einheimische aus freien Stücken Lebensmittel zuwarfen. Derweil feuerte ein Wachmann auf einen kriechenden Körper auf einer Wiese zwischen einer Rinderherde. Der vermeintlich entflohene Gefangene entpuppte sich als zehnjähriges Kind, das dort spielte – getötet durch einen Kopfschuss.

Der Band 25 der „Emsländischen Geschichte“ enthält auf 517 Seiten 13 Beiträge und sechs plattdeutsche Gedichte. Das Werk ist zum Preis von 25 Euro im Buchhandel (ISBN 978-3-9818393-5-7) erhältlich oder unter kontakt@emslandgeschichte.de (zuzüglich Versandkosten) bestellbar.