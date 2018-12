Papenburg. Bei der Jahreshauptversammlung der Kreishandwerkerschaft Aschendorf-Hümmling in der Alten Drostei in Papenburg hat Reiner Möhle, Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, auf die gute Auslastung des Handwerks, aber auch auf den Fachkräftemangel hingewiesen.

Der Kreishandwerksmeister Heinz Kauscher aus Papenburg sowie der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Hermann Schmitz konnten über die zahlreichen Aktivitäten der Kreishandwerkerschaft berichten. So sei das Dienstleistungsangebot der Vertretung des örtlichen Handwerks sehr stark und werde von den Handwerksmeistern aktiv abgerufen.

Durch die hohe Auslastung sei es zudem Realität, dass auch im Altkreis Aschendorf-Hümmling viele Betriebe gute Fachkräfte suchen würden. Ebenso bleibe festzustellen, dass die zahlreichen Ausbildungsplätze im örtlichen Handwerk zu Beginn des Ausbildungsjahres 2018 nicht alle besetzt werden konnten.

Ehrungen

Die örtlichen Innungen und die Kreishandwerkerschaft werden geprägt durch viele Ehrenamtsträger. Vier von ihnen konnten mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet werden. Da sind: Markus Ahrens, Alfons Bohse, Roswitha Laux aus Papenburg und Wilhelm Radtke aus Neulehe. Außerdem wurde Franz Ostermann aus Sögel mit der goldenen Ehrennadel gewürdigt. Ostermann hat sich als Ausbilder der Johannesburg in Surwold auf besondere Art verdient gemacht. Neben seiner Mitwirkung in den Ausschüssen zur Gesellen- und Meisterprüfung unterstützt er als Dozent die Meisterschule in Papenburg.