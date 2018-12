Friesoythe. Auf der Kreuzung der Bundesstraße (B) 401 und der Schwaneburger Straße in Friesoythe ist eine junge Familie nach Angaben der Polizei durch einen Verkehrsunfall am Mittwoch, 19. Dezember, schwer verletzt worden und drei weitere Beteiligte leicht.

Eine Familie aus Friesoythe, bestehend aus einem 30-jährigen Vater, einer 25-jährigen Mutter und einem ein Jahr alten Kind, wollte mit ihrem Auto von der Schwanebruger Straße aus die B 401 überqueren. Hierbei übersah der fahrende Vater laut Polizei das Auto eines 25-jährigen Fahrers aus Surwold, der auf der B 401 aus Oldenburg in Richtung Papenburg kam. Durch den Zusammenstoß geriet der Wagen der Familie in den Gegenverkehr, wo er zusätzlich mit dem Auto einer 18-Jährigen und ihrer 17-jährigen Beifahrerin, beide aus Rhauderfehn, zusammenstieß. Die Mutter aus wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Die Bergung übernahmen die Feuerwehren aus Scharrel und Ramsloh. Die B 401 war bis 18 Uhr voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.