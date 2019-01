Papenburg. Wie sich Papenburg mit seinen Stadtteilen Aschendorf, Obenende und Untenende im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, zeigen die folgenden Archivaufnahmen.

Dort wo sich 1975 vor dem Kreishaus in Aschendorf noch Kühe liefen, ist heute, nach der Kreisreform, das Finanzamt ansässig. Und Vierbeiner wurden an dieser Stelle auch länger nicht gesichtet. Fotos: Hermann-Josef Döbber

Bis Ende der 1990 Jahre hatte die Ems-Zeitung ihren Sitz am Hauptkanal links. Danach wurde das Verlagshaus an die Straße Am Stadtperk in einen Neubau verlegt. Unweit des abgerissenen Gebäudes steht nun ein Kino. Fotos: Hermann-Josef Döbber

So hat sich die Waldseestraße in Aschendorf seit dem Jahr 1952 bis heute verändert. Im Hintergrund ist der Turm der St.-Amandus-Kirche zu sehen. Foto: Archiv/ Hermann-Josef Döbber

Der Aschendorfer Bahnhof, hier auf einem Foto von 1957, entstand nach der 1854 zunächst von Emden nach Papenburg eingerichteten und 1856 verlängerten Bahnstrecke Emden – Münster in den Zeit um 1870. Nach dem Abbruch in den 1970 Jahren entstand ein Neubau. Fotos: Josef Lagemann/ Hermann-Josef Döbber

Begegnungsverkehr unterhalb der Giesenbrücke auf dem Papenburger Hauptkanal (um 1930). Schiffe durften nur an der Seite angelegt werden, wo nicht getreidelt wurde. Fotos: Archiv/ Hermann-Josef Döbber