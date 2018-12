stmi Papenburg. Auf eine schöne Bescherung an Heiligabend dürfen sich 40 Kinder des Papenburger Kinderheims Marienstift freuen. Im Zuge der Wunschbaumaktion des Real-Marktes im Ems-Center erklärten sich viele Kunden bereit, die Kinderwünsche zu erfüllen.

Die Kinder des Marienstifts konnten ihre Wünsche zuvor aufschreiben oder malen und sie dann an einem bunt geschmückten Baum befestigen. Die Kunden hatten nach Angaben von Real-Geschäftsleiter Wolfgang Emke die Möglichkeit, sich eine Karte auszusuchen und gezielt ein Kind zu Weihnachten zu beschenken. „Wir danken unseren Kunden von Herzen für diese großartige Unterstützung“, so Emke. Die Wünsche der Kinder und Jugendlichen reichten von einem Fußball über einen Lego-Baukasten bis hin zu einer Wanduhr.

„Menschen, die an sie denken“

„Für die Kinder ist es etwas ganz besonderes, an Heiligabend ein kleines Geschenk zu erhalten und zu wissen, dass es Menschen gibt, die an sie denken“, berichtete Hans Hermann Janaczek, Leiter des Marienstifts. Im Kinderheim wird nach seinen Worten Weihnachten in Gruppen gefeiert. So entstehe ein familiäres Gefühl. „Heiligabend finde ich immer wieder schön. Es kehrt Ruhe ein und die Kinder machen es sich gemütlich“, so Janaczek.

Die Wunschbaumaktion findet laut Emke seit zwölf Jahren in jedem Real-Markt statt. Dabei wird ein Tannenbaum mit weihnachtskugelförmigen Wunschzetteln verziert und in den Eingangsbereich gestellt. Kunden konnten so sehen, was sich die Kinder wünschen und den Wunsch eines beliebigen Kindes wahr machen. Die wenigen Geschenke, die nicht von Kunden übernommen wurden, übernimmt der Real-Markt. Janaczek: „Wir haben das Glück, seit zwölf Jahren dabei sein zu dürfen.“