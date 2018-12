Papenburg. Mit den drei Neustarts „Aquaman“, „Bumblebee“ und „Mary Poppins Rückkehr“ startet das Kino Papenburg am Donnerstag, 20. Dezember 2019, in die Weihnachtswoche.

Mit Aquaman kommt der nächste Superheld ins Kino: Aquaman (Jason Momoa), der eigentlich Arthur Curry heißt, ist als Sohn des menschlichen Vaters Tom Curry (Temuera Morrison) und der Meerjungfrau-Mutter Atlanna (Nicole Kidman) berechtigt, den Thron von Atlantis zu besteigen. Zurzeit regiert allerdings sein Halbbruder Orm (Patrick Wilson) das Unterwasserkönigreich. Als dieser gegen die Menschen auf der Erde einen Krieg führen will, weil diese die Meere verschmutzen, macht sich Aquaman gemeinsam mit seiner Ehefrau Mera (Amber Heard) auf die Suche nach dem Dreizack des ersten Königs von Atlantis. Der Dreizack würde Aquaman erlauben, den Thron zu besteigen. Das möchte Orm verhindern und hetzt ihnen den Piraten Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) hinterher, der noch eine Rechnung mit Aquaman offen hat. (Weiterlesen: Erst schön sein, dann kämpfen: Aquaman)





Im Transformer-Science-Fiction-Film Bumblebee sucht im Jahr 1987 der gleichnamige Transformers-Charakter Zuflucht auf einem Schrottplatz in Kalifornien. In der sonnigen Ortschaft lebt auch die fast 18-jährige Charlie (Hailee Steinfeld). Sie findet den beinahe zerstörten Bumblebee und erweckt ihn zu neuem Leben. Die Jugendliche staunt allerdings nicht schlecht, als das von ihr gerettete Auto sich nicht als normaler gelber VW-Käfer entpuppt.

Mary Poppins’ Rückkehr spielt im Jahr 1930 in London während der Wirtschaftskrise. Die Geschwister Michael (Ben Whishaw) und Jane Banks (Emily Mortimer) sind mittlerweile erwachsen. Gemeinsam mit seinen drei Kindern Annabel (Pixie Davies), Georgie (Joel Dawson) und John (Nathanael Saleh) sowie der Haushälterin Ellen (Julie Walters) wohnt Michael nach wie vor in der Cherry Tree Lane Nr. 17. Doch als Michaels Frau stirbt, bekommen er, Jane und die Kinder prompt Hilfe vom geheimnisvollen Kindermädchen Mary Poppins (Emily Blunt). Sie hat eine Reihe ziemlich skurriler Freunde dabei, darunter sind der optimistische Laternenanzünder Jack (Lin-Manuel Miranda) und Marys exzentrische Cousine Topsy (Meryl Streep).

Am Ersten und Zweiten Weihnachtstag ist jeweils um 16.30 und 19.45 Uhr die Biografieverfilmung von Hape Kerkelings Bestseller Der Junge muss an die frische Luft zu sehen. Der Ruhrpott im Jahr 1972: Der neunjährige Hans-Peter (Julius Weckauf) ist ein wenig pummelig. Fleißig feilt er an seiner großen Begabung, andere zum Lachen zu bringen, was sowohl bei den Kunden im Krämerladen seiner Oma Änne (Hedi Kriegesgott) als auch bei seiner ebenso gut gelaunten wie feierwütigen Verwandtschaft gern gesehen wird. Als seine Mutter krank wird, fühlt sich Hans-Peter umso mehr angetrieben, sein komödiantisches Talent auszubauen.