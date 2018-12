Neuen Nachwuchs begrüßt der Papenburger Malteser Hilfsdienst während einer Feierstunde. Foto: Malteser

Papenburg. Der Malteser Hilfsdienst Papenburg kann Nachwuchs verzeichnen. Sieben Jugendliche sind in einer kleinen Feierstunde in der Malteser Dienststelle nach einigen Wochen der Vorbereitung nun offiziell in den Jugendverband aufgenommen worden.