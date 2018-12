Die Straße Splitting rechts ist zwischen der Kreuzung Rheiderlandstraße in Papenburg und der B401 und Börgermoor eine Landstraße. Die Fahrbahn wird ab 2021 saniert. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper/Archiv

Papenburg. Die Straße Splitting rechts in Papenburg, die zwischen Rheiderlandstraße und Bundesstraße 401 in Surwold eine Landstraße ist, wird in den Jahren 2021 und 2022 saniert.