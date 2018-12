pm Papenburg. Bei der offenen Papenburger Stadtmeisterschaft im Schach konnte Bernfried Brummer seine Führung bis zum Ende des Turniers beibehalten.

Ihm genügte ein Remis in der letzten Runde, um den Titel als Stadtmeister 2018 zu erhalten. Urs Amberg verteidigte trotz einer Niederlage in der letzten Runde seinen zweiten Platz. Gerd Rickers erreichte mit einem Remis gegen Robert Rehberger in der Endabrechnung den dritten Podestplatz. Bei der Ratingwertung werden die Gruppen nach Spielstärke eingeteilt. In der Gruppe des zweiten Viertels konnte sich Hermann Schmitz den Preis erkämpfen. Richard Buss ging im dritten Viertel als Ratinggewinner hervor. In der vierten Gruppe konnte sich Gheorghe Vaduva auszeichnen.