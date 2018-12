Papenburg. In Sachen Wohnmobilstellplätze ist die Stadt Papenburg nicht bestens aufgestellt. Das soll sich ändern – nicht zuletzt im Hinblick auf die Blumenschau 2019.

Mehr Besucher und längere Aufenthaltszeiten müssten das Ziel sein, erklärte Erster Stadtrat Hermann Wessels in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur (WTK). Dafür werde sich die Stadt jetzt auf den Weg machen, versprach Wessels. Das Wirtschaftsforum Papenburg hatte die Verwaltung aufgefordert, ein Konzept zu entwickeln. „Wohnmobilisten sind ein immenser Wirtschaftsfaktor“, sagte Wirtschaftsforums-Vorsitzender Carsten Röttgers. Dem Untenender Marktplatz als Stellplatz attestiert Röttgers provisorischen Charakter. Zudem sei er derzeit „nicht sehr attraktiv“.

Die Frage, ob Papenburg weitere Stellplätze für Wohnmobile brauche, beantwortete Jürgen Brelage von der Stadtverwaltung mit einem klaren Ja. Die Standortfrage sei aber noch nicht geklärt. Wie er ausführte, gibt es in Papenburg derzeit 30 feste Plätze: 20 auf dem Gelände des Hotels Hilling am Obenende mit Stromanschluss und Zugang zu Sanitäranlagen und 10 beim städtischen Campinglatz am Poggenpoel. Dort koste die Übernachtung 10 Euro. Die Plätze würden sehr gut angenommen.

Für prädestiniert als Wohnmobilstellplatz hält die Stadt den Parkplatz an der Alten Werft. Dieser werde derzeit vornehmlich von Firmen genutzt. Versuchsweise hergerichtet werden sollen zudem zunächst fünf Stellplätze an der Seeschleuse. Sollten diese gut angenommen werden, sei ein weiterer Ausbau möglich, sagte Brelage. Grundsätzlich sieht er in diesem Zusammenhang Potenzial. „Bei gutem Wetter werden wir in Papenburg 50 Plätze belegen können“, so Brelage.



Der Geschäftsführer der Papenburg Marketing GmbH (PMG), Kai-Olaf Nehe, warb dafür, sich auf zwei Standorte zu konzentrieren, „weil Papenburg so lang gezogen ist“. Ein größerer (für Tagestouristen und Werftbesucher) sollte nach seinem Dafürhalten am Untenende sein, der andere beispielsweise beim Campingplatz, vorzugsweise für Wohnmobilisten, die es lieber etwas ruhiger hätten.

Eindringlich empfahl Nehe, zumindest während der Blumenschau auch Stellplatzgebühren zu erheben. „Das sind die Leute gewohnt“, so der PMG-Geschäftsführer.