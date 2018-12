Papenburg Klassik trifft Breakdance: Die Show „Breakin’Mozart hat die Zuschauer in der Papenburger Stadthalle Forum Alte Werft buchstäblich von den Sitzen gerissen.

„Wir waren auch schon vorher Weltmeister“, sagt der Tänzer und Choreograf Marcel Geißler (26) lachend über die Kooperation seiner bayrischen Breakdancegruppe Dance Destruction Crew, kurz DDC, mit dem Berliner Opernregisseur und Dirigenten Christoph Hagel. Aber erst durch die Zusammenarbeit entstand die einzigartige gemeinsame Show „Breakin’ Mozart“, welche Breakdance mit der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart verbindet und am Sonntagabend in der Papenburger Stadthalle präsentiert wurde.

Durch die neue Interpretation von Hagel (59) erklingt die klassische Musik nicht wie im Original am Klavier, sondern in modernen Hip-Hop-Bearbeitungen und Orchesterversionen. In einem Meet and Greet in Form eines vom Papenburger Kulturreferenten Ansgar Ahlers arrangierten Nachgespräch im Anschluss an die Show argumentierte Hagel, dass es „sinnvoll“ sei, „diese Musik ins visuelle zu übersetzen“, da es in der gegenwärtigen Zeit nicht mehr ausreiche, Musik nur zu hören. Die Brücke zu schlagen, „dass man das auch sieht, ist heute besonders wichtig.“

„Zauberflöte“ mit Witz

In Turnschuhen tritt das Wiener Wunderkind auf die Bühne, nimmt sich das Notenblatt und zündet es an einer Shisha an. Diese Show der zweifachen Weltmeister im Breakdance sei „neuartig und außergewöhnlich“ meint die 18-jährige Zuschauerin Eva Eggink. Es sei überaus „kreativ, diese Art von Tanz mit klassischer Musik zu mischen“. Auf äußerst hohem Niveau und mit beeindruckender sportlicher Leistung erzählt die DDC in einzelnen Szenen kleine Geschichten, beispielsweise von unerfüllter Liebe, welche sich als Ganzes sehr gut zusammenfügen.

Als dritte unerwartete Komponente tritt Darlene Ann Dobisch auf die Bühne. Live singt die Amerikanerin die berühmten Koloraturarien der König der Nacht aus Mozarts „Zauberflöte“. Mit viel Witz gelingt die bunte Mischung aus den drei Akteuren und begeistert das Publikum, welches dem gesamten Team mit ständigem Szenebeifall und Standing Ovation dankt. In der Zugabe hält es niemanden mehr auf dem Platz und alle Zuschauer klatschen im Takt und bewegen sich zur Musik.

Insgesamt war es „kein normales Konzert“, wie es Marcel Geißler schon vor Beginn der Show angekündigt hatte. „Mozart hätte auch seinen Spaß daran gehabt“ hört man anschließend aus dem Publikum.

An Wettbewerben nimmt die Gruppe nicht mehr teil, denn „es wäre ja peinlich, wenn man dann verliert“ meint Geißler und lächelt. Wer die DDC trotzdem sehen möchte kann dies entweder am 31. Dezember bei der „Silvester-TV-Show mit Jörg Pilawa“ live um 20.15 Uhr im Ersten machen oder deren neue Show „DDC goes CRZY - Die vielleicht ungewöhnlichste Tanzshow der Welt“ am 30. Januar in Oldenburg besuchen.