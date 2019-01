Aschendorf. In unserer Serie "Mein Job und ich" spricht diesmal Andre Tierling, Koch und Catering-Unternehmer aus Aschendorf, über Besonderheiten beim Feiern im Emsland, seine Arbeitszeiten auch am Wochenende und spezielle Wünsche von Kunden.

Herr Tierling, Sie stehen als Koch beruflich sieben Tage in der Woche am Herd. Kochen Sie trotzdem gerne auch mal privat?

Wenig, um ehrlich zu sein. Außer im Urlaub, da koche ich oft und gerne für meine Frau Petra und unsere drei Töchter. Wir sind oft auf Borkum, waren dort schon zu jeder Jahreszeit. Da käme natürlich frischer Fisch in Frage, aber das mögen meine vier Mädels nicht so gerne (lacht). Sie sind eher für ein gutes Steak mit frischem Gemüse zu haben.

Wie experimentierfreudig sind denn Ihre Kunden?

Es ist schon so, dass hier im Emsland am häufigsten die Klassiker wie Rinderrouladen, Schnitzel, Pfannengerichte oder Deftiges wie Grünkohl und Sauerkraut gefragt sind. Aber ich versuche, bei der Planung großer Buffets möglichst zehn von zehn Gästen anzusprechen. Dazu können asiatische Einflüsse wie Chicken-Sates, Entenbrust oder Frühlingsrollen gehören, oder auch französische wie Coq au vin (Hähnchen in Rotweinsoße) gehören.

Beliefern Sie auch Kindergärten oder Schulen mit Mittagessen?

Das war mal so, ich habe es auch gern gemacht, weil ich frisch gekochtes Essen für Kinder und Heranwachsende wichtig finde. Für Senioren in Altenheimen ebenso. Aber der Kostendruck in dem Bereich ist immens. Anbieter, die in großen Mengen produzieren und dann schockgefrieren, können das Essen zu anderen Preisen anbieten. Das kann und will ich nicht mitgehen. Was dabei auch eine Rolle spielt ist der Personalmangel in der Gastronomie.

Wollten Sie immer Koch werden?

Ja. Meine Eltern waren viele Jahre in der Gastronomie tätig, in Nordhorn und zuletzt in Lähden bei Herzlake meine Mutter alleine, weil mein Vater früh verstorben ist. Diesen Betrieb zu übernehmen, kam für mich aber nicht in Frage, weil ich zu jung war und noch lernen wollte. Ich bin dann, weil die Eheleute Ostholthoff, die den betrieb 1986 gegründet haben, Mitte der 1990er Jahre einen Koch und potenziellen Nachfolger für ihr Cateringunternehmen gesucht haben, hier als Angestellter angefangen und habe den Betrieb 2002 übernommen.

Wie ging es dann weiter?

Der Betrieb ist dann relativ schnell gewachsen. Ich hatte die Idee, klassische Gerichte wie Rouladen mit Schlemmer-Frost aus Papenburg bundesweit an Großverbraucher zu vertreiben. Davon haben wir in der Spitze 250.000 Stück im Jahr produziert. Die reine Küchenfläche wuchs auf 450 Quadratmeter, mehrere Kühl- und Gefrierräume und Lagerflächen für Veranstaltungs-Equipment kamen hinzu. Inzwischen sind wir aber wieder etwas geschrumpft, derzeit arbeiten vier festangestellte Köche fünf bis sechs Küchenhilfen und weitere rund zehn Aushilfen für uns.

Wie ist das System in der Produktion?

Wir arbeiten hier wie in einer klassischen Gastronomieküche: Es gibt einen kalten Bereich für Schnittchen und Brötchen, einen für Salate und Desserts, einen heißen für Fleisch und einen für Beilagen. Die Mitarbeiter erhalten auf Zetteln von mir die Mengen an Essen, die es herzustellen gilt, und die Menge an Waren. Die Gerichte werden dann an einem Sammelpunkt für die Kunden zusammen gestellt.

Nennen Sie bitte einmal einige Zahlen: Wie viele Essen in der Spitze stellen Sie her? Was verbrauchen Sie durchschnittlich?

An Wochenenden wie vor Weihnachten oder zu Silvestern stellen wir 3000 bis 3500 Essen her, dann sind wir aber auch wirklich ausgebucht. Fleisch verbrauchen wir bis zu 1,5 Tonnen in der Woche. Die größte Veranstaltung, die ich jemals übernommen habe, war im Jahr 2004 ein Jubiläum von ADO mit rund 2500 Gästen an drei Tagen mit teilweise mehreren Mahlzeiten am Tag.

Gehen Sie selber einkaufen?

Ich weiß, dass einige Köche das gerne machen, auf Großmärkte zu fahren, um die Ware zu sehen und dann zu kaufen. Mir bleibt dazu schlichtweg keine Zeit. Der Einkauf passiert in der Regel montags bis mittwochs per Telefon durch mich. Ich habe feste Lieferanten. Bei Fleisch beispielsweise Böckmann aus Aschendorf, der unter anderem Wildbratwurst Würste für uns produziert, oder die Schlachterei Hömmen aus Lorup.

Gibt es Unterschiede bei Kunden aus dem Emsland oder Ostfriesland?

Ja, durchaus. Die Emsländer feiern häufiger und in größeren Gruppen. Viele sind in Schützenvereinen, haben große Nachbarschaften, Kartklubs oder ähnliches. Unter 30 Personen bleiben da die wenigsten. So etwas gibt es in Ostfriesland weniger.

Was war denn bisher Ihr kuriosester oder ungewöhnlichster Auftrag?

Wir liefern fast täglich ein kalt-warmes Buffet an ein Bordell. Das ist immer wieder ein Erlebnis, dort hinzukommen und die Damen zu begrüßen.

Bis zu welcher Entfernung macht es Sinn, das Essen auszuliefern?

Es gibt inzwischen vierfach isolierte Transportbehälter, die über zwei oder drei Stunden warm halten. Aber das Essen leidet mit der Zeit, vom Garpunkt her beispielsweise. Die meisten Kunden stammen aus Papenburg, Dörpen und dem Rheiderland. Man muss auch bedenken: Wenn eines unserer fünf Auslieferungsfahrzeuge für einzelne Aufträge weiter fährt, steigen auch die Fahrtkosten. Irgendwann rentiert sich der Auftrag dann nicht mehr.

Wie sind Ihre Arbeitszeiten?

Ich bin morgens zwischen 5 und 6 Uhr hier und fange im Büro an: E-Mails beantworten, Angebote erstellen, Bestellungen erledigen. Um 8 Uhr kommen dann die ersten Mitarbeiter und die Vorbereitungen in der Küche beginne. Feierabend für die Mitarbeiter ist gegen 18 Uhr. Weil wir am Wochenende besonders viele Bestellungen erledigen müssen, bin ich im Regelfall sieben Tage in der Woche im Dienst. Ich will es mir auch nicht nehmen lassen, jeden tag selber in der Küche dabei zu sein. Vor Weihnachten oder Silvester können es auch mal 12 bis 15 Stunden werden pro Tag. Dafür ist es im ersten Quartal des Jahres etwas ruhiger, da können Überstunden abgebaut werden.

Bilden Sie aus?

Das habe ich zu Beginn, etwa zehn Lehrlinge dürften es gewesen sein. Einer meiner ersten ist immer noch als Aushilfskoch für uns tätig. Aber mit der Zeit ist die Qualität der Bewerber einfach immer schlechter geworden, die Wünsche und Anforderungen der jungen Leute, was Arbeitszeit oder Aufgabenbereich angeht, entsprachen einfach nicht mehr meiner Einstellung.

Es gibt nicht nur unter Gastronomen immer wieder Kritik an zunehmender Bürokratie. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Was zugenommen hat, ist die Dokumentation. Die Kühl- und Gefrierhaustemperatur beispielsweise oder die Lagerhaltung muss nachvollziehbar sein bei möglichen Kontrollen. Was Sauberkeit angeht, gehört es zum Handwerk eines jeden Kochs, seinen Arbeitsbereich sauber zu halten. Wir hatten bei Kontrollen in den vergangenen Jahren nie Probleme.