Sögel. Standgebühren-Wucher, undichte Hütten, aufgeweichte Wege: Der Papenburger Heinz Plock lässt kein gutes Haar an den Bedingungen für den Adventsmarkt auf dem Gelände des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth in Sögel. Museumsdirektor Oliver Fok kann die Kritik nicht nachvollziehen und weist sie zurück.

Der vorweihnachtliche Markt mit mehr als 100 Ständen am zweiten Adventswochenende war trotz zeitweise extrem ungemütlichen Wetters mit Regenschauern vor allem am ersten Veranstaltungstag auch bei seiner zehnten Auflage wieder ein Besuchermagnet. Nach Angaben der Veranstalter strömten rund 20 000 Besucher auf das Schlossgelände. Damit habe „Advent auf Clemenswerth“ weiter an überregionaler Bedeutung gewonnen.

Alles andere als positiv fällt hingegen das Fazit von Heinz Plock aus. Er ist einer der Aussteller. In einem Schreiben an unsere Redaktion listet der Papenburg eine Reihe von Kritikpunkten auf. Vor allem beklagt Plock die nach seiner Auffassung horrenden Standgebühren. „Für eine einfache Holzhütte, die nicht mal dicht ist“, würden 160 Euro fällig, für einen Stand im Pavillon bis zu 400 Euro. „Da hört der Spaß auf“, schimpft Plock.

"Ohne Stiefel geht gar nichts"

Zudem moniert er, dass es für ihn keinen geeigneten Parkplatz gegeben habe, damit er seine Ware zum Markt bringen kann. „Wir stehen seitlich der Einfahrtstraße im Dreck. Ohne Stiefel geht gar nichts.“ Das habe Plock zufolge auch für den Gang zur Toilette gegolten.

Wie aus dem Schreiben des Papenburgers weiter hervorgeht, fühlt er sich als Aussteller von den Organisatoren nicht wertgeschätzt. Dabei seien es doch gerade die Aussteller, die mit ihren in vielen Stunden mit Liebe und Kreativität hergestellten Waren den Markt bereichern würden. Plock wirft darüber hinaus die Frage auf, wofür die Eintrittsgelder verwendet werden.

Museumsdirektor Fok verweist dazu auf Nachfrage unserer Redaktion auf die Kosten unter anderem für den Aufbau der Hütten und deren Stromversorgung, die Werbung für den Markt, die Weihnachtsbeleuchtung und die Bewachung des Marktes.

Kosten so niedrig wie möglich

„Wir versuchen, die Kosten für die Stände so niedrig wie möglich zu halten“, versichert Fok. Klar sei aber auch, dass das Museum für einen Markt, dessen Schwerpunkt klar auf dem Kunsthandwerk liege, am Ende nicht draufzahlen würde. Wie er weiter ausführt, seien die Standgebühren im Vergleich zu anderen großen Adventsmärkten vor besonderer Kulisse noch moderat. Er persönlich habe von den mehr als 100 Ausstellern im Übrigen überwiegend positive Resonanz erhalten, kontert er die Kritik. Im Hinblick auf das regnerische Wetter erklärt der Museumsdirektor, dass bei derartigen Wolkenbrüchen wie in diesem Jahr selbst neue Hütten undicht seien.

Anzeige Anzeige

Fok ist mit dem Verlauf des Marktes dennoch unverändert „sehr zufrieden“. Die Veranstaltung sei „eine Riesenmarketing-Kampagne für das ganze Emsland“.