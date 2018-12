Aschendorf. Die Gesamtkosten des „Grand Voyage Díner“ an Gut Altenkamp in Aschendorf sind gegenüber den im Oktober kommunizierten Summen noch einmal gestiegen. Die Ausgaben für die Veranstaltung, an der rund 250 Gäste teilgenommen haben, betrugen exakt 73.429,05 Euro, das Defizit betrug 54.293,55 Euro Euro.

Für die dreitägige Veranstaltung vom 14. bis 16. September 2018 hatte es viel Lob, aber auch Kritik gegeben. Das Konzept des „Grand Voyage Díner“(GVD) sah eine interaktive, musikalisch-kulinarischen Zeitreise mit Live-Theater an verschiedenen Stellen im Gut, einem barocken Menü und einer Laser- und Lichtshow auf der Fassade von Altenkamp vor. In die Produktion involviert waren mehr als 50 Darsteller, Techniker, Köche und Helfer. Die Gesamtkosten sollten ursprünglich 55.000 Euro betragen. Davon sollte die Stadt Papenburg 15.000 Euro zuschießen.

Im Oktober war von 12.000 Euro die Rede

Der Stadtrat nahm auf seiner Sitzung in der vergangenen Woche eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 18 429,05 Euro zur Kenntnis. Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) hatte die außerplanmäßige Ausgaben bewilligt. Erster Stadtrat Hermann Wessels zollte Kulturreferent Ansgar Ahlers trotz der Mehrkosten „hohe Anerkennung“ für das GVD. AfD-Einzelratsherr Jens Schmitz warf hingegen die Frage auf, ob bei der Kostenkalkulation womöglich etwas falsch gelaufen sei. Auf der Sitzung des Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturausschusses am 24. Oktober war noch von 12 000 Euro die Rede gewesen, die das GVD voraussichtlich mehr kosten würde als geplant. Allerdings waren da noch nicht alle Rechnungen eingegangen.

Zur Premiere wurden an den drei Aufführungstagen exakt 246 Besucher registriert. Der Eintrittspreis inklusive Essen betrug 96 Euro. Ahlers zufolge ergaben sich Einnahmen für Eintrittsgelder in Höhe von 19.135,50 Euro. Bei Gesamtkosten in Höhe von 73.429,05 Euro blieb demnach ein Defizit von 54.293,55 Euro. Inklusive der bewilligten Mehrausgaben habe die Stadt somit einen Anteil von 33.429,05 Euro übernommen, so der Kulturreferent. Die übrigen Ausgaben wurden durch Sponsoren gedeckt, also 20.864,50 Euro. Bezogen auf jeden Besucher hätte demnach jeder Gast 298 Euro zahlen müssen, 202 Euro werden somit von der Stadt oder Sponsoren übernommen.



Díner soll 2020 wiederholt werden

Ahlers erklärte im Oktober, für den finanziellen Mehraufwand ausschlaggebend seien „unkalkulierte Kosten“ unter anderem für Sicherheitsdienste, Reisekosten und Werbung gewesen. Der Kulturreferent hatte dabei betont: Das Ziel, das Gut Altenkamp mit dem GVD zu bewerben, sei erreicht worden. Ahlers, der vor seiner Tätigkeit bei der Stadt Papenburg als Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent tätig war, hatte das Drehbuch für das Díner selbst geschrieben und auch Regie geführt.

Trotz des Finanzloches soll es 2020 eine zweite Auflage geben.